Război în Ucraina, ziua 219 | Putin a semnat decretele de recunoaștere a independenței regiunilor Herson și Zaporojie. Ceremonia de oficializare a anexării va avea loc la ora 15

ACTUALIZARE 11.00 Autorităţile de ocupaţie rusă din regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei, au acuzat vineri Kievul de un atac sângeros asupra unei coloane cu maşini civile, atac pe care Kievul îl impută la rândul său Moscovei şi care s-a soldat cu 23 de morţi, informează AFP.



"Combatanţii ucraineni au comis un nou act terorist. Văzând că populaţia se îndrepta în masă spre partea (ocupată) din Zaporojie, ei au lovit o coloană cu zeci de maşini civile", a acuzat pe Telegram un responsabil al ocupaţiei regionale, Vladimir Rogov.



Guvernatorul ucrainean al regiunii Zaporojie, Oleksandr Staruh, a anunţat cu puţin timp înainte că cel puţin 23 de persoane au fost ucise şi 28 rănite într-un atac cu rachetă comis de forţele ruse şi care a lovit un convoi de vehicule în care se aflau civili ucraineni, în apropierea oraşului Zaporojie, din sudul Ucrainei.



De asemenea, autorităţile de ocupaţie din regiunea Herson, tot în sudul Ucrainei, au anunţat că un responsabil al administraţiei locale a fost ucis vineri într-un atac ucrainean.



Alexei Katerintcev, prim-adjunct al şefului administraţiei regiunii Herson, însărcinat cu securitatea regiunii, a fost ucis "într-o lovitură precisă" întreprinsă de forţele ucrainene cu ajutorul a două rachete lansate de un sistem HIMARS asupra domiciliului său, a anunţat un cadru al ocupaţiei ruse, Kiril Stremousov, citat de agenţia TASS.



Rusia, care pe 24 februarie a invadat Ucraina în ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială', neagă că acţiunile sale vizează în mod deliberat civilii, deşi atacurile sale au provocat distrugeri în oraşe ucrainene.

-------------------------------------------------

ACTUALIZARE 10.45 Departamentul Apărării din SUA face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul în Germania care să se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului şi de antrenarea militarilor ucraineni, a informat joi cotidianul american The New York Times, citat de EFE.



Ziarul new-yorkez, care a citat surse anonime din administraţia americană, a indicat că noul comandament va fi înfiinţat în oraşul german Wiesbaden (landul Hessa) sub supravegherea generalului de armată american Christopher Cavoli, comandant suprem al forţelor aliate din Europa.



Publicarea informaţiei coincide cu avertismentul lansat joi de preşedintele SUA, Joe Biden, la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, potrivit căruia ţara sa nu va recunoaşte niciodată anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia.



''Vreau să fiu foarte clar. SUA nu vor recunoaşte niciodată, niciodată, niciodată pretenţiile Rusiei asupra teritoriului suveran al Ucrainei'', a declarat preşedintele american cu prilejul Summitului Insulelor din Pacific, desfăşurat la Washington.



Biden a apreciat că referendumurile ilegale în care patru teritorii din estul Ucrainei controlate de separatişti proruşi au decis să se alipească Rusiei au fost ''o ruşine'', iar rezultatele lor au fost ''manipulate de Moscova''.



În plus, liderul de la Casa Albă a denunţat faptul că ''ambiţiile imperialiste ale lui Putin sunt o încălcare flagrantă a Cartei Naţiunilor Unite şi a principiilor fundamentale ale suveranităţii şi integrităţii teritoriale''.



Putin va semna vineri anexarea regiunilor Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie. Decizia lui Putin de a încorpora în teritoriul Rusiei cele patru regiuni ale Ucrainei înseamnă că Moscova va anexa zone ample din estul şi sudul ţării vecine, reprezentând circa 15% din întregul teritoriu ucrainean, notează Reuters.

--------------------------------------------

ACTUALIZARE 10.20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat poporul rus să se revolte împotriva preşedintelui Vladimir Putin şi să pună capăt războiului, informează vineri dpa.



"Pentru a opri aceasta (războiul), trebuie să opriţi această singură persoană în Rusia care vrea război mai mult decât viaţă", a subliniat Zelenski într-un mesaj video.



Într-un al doilea mesaj video, Zelenski s-a adresat în special regiunii multietnice Caucaz din Rusia. Numeroşi membri ai minorităţilor etnice ar fi trimişi în zona de război.



Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că aduce moarte, tortură, viol şi distrugere. "Acest lucru poate fi oprit", însă cetăţenii (ruşi) trebuie "să se ridice şi să lupte", a declarat el.

De asemenea, preşedintele ucrainean a salutat rezistenţa din Rusia faţă de mobilizarea parţială a rezerviştilor ordonată de Kremlin.



Zelenski a spus că 58.000 de ruşi au fost ucişi în Ucraina, cifră neconfirmată de Moscova şi care nu poate fi verificată din surse independente.



Potrivit lui Zelenski, mulţi dintre soldaţii ruşi au fost trimişi la luptă fără legitimaţii sau documente, ca să nu poată fi identificaţi, şi i-a sfătuit pe ruşii recrutaţi să-şi tatueze numele, pentru ca trupurile lor să poată fi restituite rudelor.

-------------------------------------------------

ACTUALIZARE 09.50 Un convoi de vehicule ce transportau civili ucraineni a fost lovit în timpul unui atac cu rachetă efectuat de forţele ruse, vineri, în apropierea oraşului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional Oleksandr Staruh, potrivit Reuters.



''Există morţi şi răniţi, salvatorii acţionează'', a scris Oleksandr Staruh pe aplicaţia Telegram.



Ulterior, el a precizat că 23 de persoane au murit şi 28 au fost rănite în acest atac cu rachetă comis de trupele ruse.



Rusia, care pe 24 februarie a invadat Ucraina în ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială', neagă că acţiunile sale vizează în mod deliberat civilii, deşi atacurile sale au provocat distrugeri în oraşe ucrainene.

---------------------------------------------------------

ACTUALIZARE 09.20 Banca Centrală a Rusiei a anunţat joi că a extins până pe 31 martie 2023 restricţiile privind transferurile de bani în străinătate, transmite Reuters.



Cetăţenii ruşi precum şi cei din ţările "prietenoase" încă vor putea transfera lunar până la un milion de dolari în conturile lor din străinătate şi nu mai mult de 10.000 dolari prin sistemele de transferuri monetare.

Pentru persoanele din ţările "neprietenoase" care nu lucrează în Rusia, precum şi pentru entităţile legale din astfel de state, rămâne în vigoare interdicţia transferării banilor în străinătate.



În mai, Banca Centrală a Rusiei a anunţat că suspendă temporar transferurile persoanelor fizice şi juridice străine din unele ţări spre conturile din străinătate şi că limitează transferurile până la 5.000 de dolari SUA sau echivalentul în altă valută.



Sancţiunile occidentale Rusiei în urma invadării Ucrainei au limitat capacitatea Băncii Centrale de a sprijini rubla cu ajutorul rezervelor de aur şi valută pe care le deţine.

----------------------------------------------------

ACTUALIZARE 09.00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un apel, joi, către poporul rus să îl oprească pe președintele Vladimir Putin să continue războiul împotriva Ucrainei, relatează CNN.

„Costul pentru că o singură persoană din Rusia vrea să continue acest război va fi că întreaga societate rusă va fi lăsată fără o economie normală, fără o viață decentă și fără respect pentru orice valori umane”, a spus Zelenski joi seară, în mesajul său adresat națiunii la finalul fiecărei zile.

„Acest lucru poate fi încă oprit. Iar pentru asta trebuie să opriți acea singură persoană din Rusia care își dorește războiul mai mult decât viața. Viața voastră, cetățeni ai Rusiei”, a transmis șeful statului ucrainean.

Zelenski a respins din nou încercările de anexare a patru teritorii ucrainene ocupate de ruși. „Rusia nu va obține un nou teritoriu al Ucrainei”, a spus el.

ACTUALIZARE 08.30 Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut joi să fie "corectate erorile" din mobilizarea în curs în Rusia pentru ofensiva din Ucraina, în condiţiile în care nemulţumirea creşte în faţa convocării adesea haotice a recruţilor, informează AFP.

Mass-media şi cetăţeni ruşi au raportat pe reţelele sociale cazuri de mobilizare a unor persoane în vârstă, studenţi, bolnavi sau persoane fără niciun fel de experienţă militară. De asemenea, mobilizarea a declanşat manifestanţii şi fuga a mii de ruşi în străinătate.



"Această mobilizare suscită multe întrebări. Trebuie corectate toate erorile şi trebuie făcut în aşa fel ca ele să nu se mai repete", a ordonat Putin în timpul unei reuniuni prin videoconferinţă a Consiliului său de Securitate, difuzată de televiziunea rusă.



Preşedintele Putin s-a referit la convocarea unor taţi de familii numeroase, a unor persoane cu boli grave sau foarte în vârstă, cazuri ce ar fi trebuit exceptate în virtutea legii.



"Dacă o eroare a fost comisă, ea trebuie corectată şi trebuie să se poată întoarce acasă toţi cei care au fost convocaţi fără un motiv întemeiat", a subliniat Putin.



Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a admis deja existenţa de "erori" în această mobilizare, care vizează 300.000 de rezervişti cu experienţă militară sau competenţe utile, precum conducerea de maşini de mare tonaj.

Peste 2.400 de persoane au fost arestate în timpul unor manifestaţii împotriva mobilizării în Rusia după anunţarea acesteia, pe 21 septembrie, potrivit organizaţiei specializate OVD-Info.



Numeroşi ruşi au ales să fugă din ţară, generând lungi cozi de aşteptare la frontierele cu Grecia, Kazahstan, Mongolia şi Finlanda. Cursele aeriene au fost şi ele luate cu asalt.

----------------------------------------------

ACTUALIZARE 08.00 "Ordon recunoaşterea suveranităţii şi independenţei de stat" a regiunilor Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei, a declarat în aceste decrete Vladimir Putin care se pregăteşte să oficializeze vineri anexarea celor două, precum şi a regiunilor Doneţk şi Lugansk (est).

Rusia a recunoscut independenţa Republicii Populare Doneţk (DNR) şi a Republicii Populare Lugansk (LNR), la cererea liderilor lor separatişti pro-ruşi, la sfârşitul lunii februarie, cu puţin timp înainte de lansarea ofensivei sale în Ucraina.



În septembrie, regiunile Zaporojie, Herson, Doneţk şi Lugansk au organizat "referendumuri", denunţate de Kiev şi Occident ca fiind ilegitime, votând pentru alipirea lor la Rusia.



O ceremonie de oficializare a acestei anexări va avea loc vineri după-amiază la Kremlin, reaminteşte AFP.

---------------------------------------------

ACTUALIZARE 07.45 Consiliul de Securitate al ONU va vota vineri asupra unei rezoluţii de condamnare a "referendumurilor" de anexare din mai multe regiuni ucrainene, un text care nu are nicio şansă de a fi adoptat din cauza dreptului de veto al Rusiei, notează AFP.

Reuniunea va avea loc vineri, la orele 15.00 (19.00 GMT), înaintea unei alte discuţii programate privind scurgerile descoperite la gazoductele Nord Stream din Marea Baltică, a precizat preşedinţia franceză a Consiliului.

Proiectul de text, consultat de AFP "condamnă organizarea de către Federaţia Rusă a aşa-ziselor referendumuri ilegale" în regiunile Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie şi consideră că acestea nu pot avea "nicio valabilitate" şi nici "servi ca bază pentru orice modificare a statutului acestor regiuni", "inclusiv orice pretinsă anexare" de către Rusia.

Proiectul de rezoluţie elaborat de Statele Unite şi Albania lansează un apel tuturor statelor şi altor organizaţii "să nu recunoască o presupusă anexare" a celor patru regiuni de către Rusia.

De asemenea, cere Moscovei "să înceteze imediat" invazia Ucrainei şi "să-şi retragă imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare" din ţară.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunţat fără echivoc joi iminenţa anexărilor ruse, spunând că acestea "nu îşi au locul în lumea modernă".

Dacă veto-ul rus nu este pus la îndoială, va fi examinată cu atenţie mai ales poziţia Chinei, acuzată uneori de occidentali de a fi prea conciliantă cu Rusia. Beijingul, oficial neutru, a repetat săptămâna aceasta apelul său pentru respectarea integrităţii teritoriale a "tuturor ţărilor".

Poziţia Indiei va fi, de asemenea, urmărită îndeaproape.

Cele două ţări s-au abţinut în februarie, după lansarea invaziei, când Rusia şi-a folosit dreptul de veto în Consiliu la o rezoluţie denunţând "agresiunea" sa asupra Ucrainei.

Anunţând această rezoluţie marţi, ambasadoarea americană Linda Thomas-Greenfield a anticipat utilizarea de către Rusia a dreptului de veto "pentru a se proteja". "Atunci ne vom îndrepta spre Adunarea Generală pentru a trimite un mesaj fără ambiguitate Moscovei", a promis ea.

Votul ulterior din Adunarea Generală, unde niciunul dintre cele 193 de state membre nu are drept de veto, va permite să se evalueze gradul de izolare a Rusiei, în timp ce unele ţări în curs de dezvoltare sunt iritate că Occidentul îşi concentrează toată atenţia asupra Ucrainei.

Occidentalii sunt "relativ încrezători că vor primi la Adunarea Generală un sprijin puternic pentru integritatea teritorială a Ucrainei", a declarat pentru AFP Richard Gowan, analist la ONG-ul International Crisis Group.

"Multe ţări începeau să-şi retragă sprijinul pentru Ucraina (...), dar punând pe masă anexarea şi integritatea teritorială (Vladimir) Putin va forţa multe state ezitante să revină de partea Ucrainei", în special anumite state africane, a adăugat el, estimând că preşedintele rus a făcut o "greşeală diplomatică fundamentală".

În primăvară, Adunarea Generală a adoptat trei rezoluţii legate de invazia Ucrainei de către Rusia, a treia la sfârşitul lui aprilie având ca rezultat o erodare a unităţii internaţionale în faţa Moscovei.

La 2 martie, în cursul unui prim vot istoric, 141 de ţări au condamnat invazia rusă, cinci ţări votând împotrivă (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord şi Eritreea), 35 abţinându-se.

La 24 martie, Adunarea a solicitat accesul umanitar nestingherit şi protecţia civililor în Ucraina: 140 de voturi pentru, cinci împotrivă (aceleaşi cinci), iar 38 de ţări au ales să se abţină.

La 7 aprilie, doar 93 de ţări au susţinut suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, 24 au votat împotrivă şi 58 s-au abţinut.

ŞTIRILE ZILEI