Război în Ucraina, ziua 218. Marea Britanie: Rusia este afectată de un exod considerabil de ruși care încearcă să evite ”mobilizarea parțială”. Ministrul rus de externe acuză serviciile de informații americane pentru incidentul din Nord Sream

ACTUALIZARE Ministrul rus de externe a spus că incidentul Nord Stream a avut loc în zone aflate sub controlul informațiilor americane.

Ministrul de Externe Maria Zakharova: S-a întâmplat în zonele comerciale și economice din Danemarca și Suedia. Sunt țări NATO, țări care sunt complet controlate de serviciile de informații americane.

Zakharova nu a oferit nicio dovadă că guvernele danez și suedez sunt „complet controlate de serviciile de informații americane”.

Incidentul Nord Stream a avut loc în apele internaționale și nu în apele teritoriale ale Suediei sau Danemarcei. Suedia nu este încă membră a NATO, transmite The Guardian.

ACTUALIZARE Ministerul Apărării din Regatul Unit a publicat cea mai recentă analiză privind Ucraina.

În cele șapte zile de când președintele Putin a anunțat „mobilizarea parțială”, a existat un exod considerabil de ruși care încearcă să evite apelul. Deși cifrele exacte sunt neclare, probabil că depășește dimensiunea forței totale de invazie pe care Rusia a trimis-o în februarie 2022.

Intelectualii au ponderea cea mai mare în rândul celor care încearcă să părăsească Rusia.

în urma acestui exod, RUsia se confruntă cu impactul economic intern al disponibilității reduse a forței de muncă și al accelerării „exodului creierelor” care este posibil să devină din ce în ce mai semnificativ.

ACTUALIZARE Potrivit rapoartelor presei, turiștilor ruși li se va interzice să treacă granița cu Finlanda.

ACTUALIZARE Ucraina boicotează congresul Federaţiei Internaţionale de Gimnastică din cauza prezenţei Rusiei

ACTUALIZARE Suedia a semnalat o a patra scurgere de gaze la Nord Stream. Aceasta se află în apropiere de o gaură mai mare identificată în conductă

ACTUALIZARE În Georgia au loc proteste față de noul val de migranți din Rusia.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o nouă rundă de sancțiuni propuse împotriva Rusiei, menite „să facă Kremlinul să plătească” pentru escaladarea conflictului din Ucraina. Cel de-al optulea pachet de sancțiuni propus include un plafon la prețul petrolului rusesc și restricții suplimentare ale comerțului cu tehnologie de înaltă tehnologie.

Politicienii din Europa au avertizat că presupusa sabotare a celor două conducte Nord Stream ar putea anunța o nouă etapă de război hibrid care vizează infrastructura energetică vulnerabilă pentru a submina sprijinul pentru Ucraina. Premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a declarat că țara sa își va intensifica prezența militară la instalațiile norvegiene după ce, Norvegia va deveni cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa.

Un raport elaborat de un grup de lucru internațional pentru sancțiuni a concluzionat că Rusia ar trebui acum să fie declarată ”stat sponsor al terorismului” și a ajuns la definiția legală a unui stat terorist în conformitate cu legislația SUA și Canada.

Moscova este gata să anexeze oficial regiunile ocupate de Rusia după așa-zisele referendumuri care au fost denunțate de Occident. Liderii din regiunile Lugansk, Herson și Zaporojie din Ucraina, instalați de Rusia, i-au cerut oficial președintelui Vladimir Putin să anexeze teritoriile ocupate la Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina va „acționa pentru a-si proteja poporul” în regiunile ocupate de Rusia după ceea ce el a descris drept „o imitație a referendumurilor”. Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că Kievul și aliații săi „condamnă astfel de acțiuni ale Rusiei și le consideră nule și lipsite de valoare”.

Premierul Marii Britanii, Liz Truss, i-a spus lui Zelenskiy într-un apel telefonic că Regatul Unit nu va recunoaște niciodată încercările rusești de a anexa părți din Ucraina, a spus Downing Street. Șeful politicii externe al UE, Josep Borrell, a denunțat, de asemenea, „referendumurile ilegale și rezultatul falsificat” din Ucraina.

Israelul și-a consolidat poziția de precauție de până acum față de invazia Ucrainei de către Rusia, spunând că „nu va accepta rezultatele referendumului din districtele de est” ale țării ocupate.

Prețurile gazelor au crescut din cauza temerilor că Rusia ar putea opri livrările către Europa prin Ucraina, adăugându-se la tulburările cauzate de deteriorarea conductelor Nord Stream. Declarația a venit după descoperirea unor scurgeri pe cele două gazoducte Nord Stream din apropiere de insula daneză Bornholm, într-un presupus act de sabotaj.

Kremlinul a respins afirmațiile conform cărora Rusia ar fi fost în spatele atacului asupra gazoductelor Nord Stream, descriindu-le drept „destul de previzibile și, de asemenea, previzibil de stupide”. Într-un apel cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că incidentul trebuie investigat și că momentele pentru repararea conductelor avariate nu sunt clare.

