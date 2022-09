Război în Ucraina, ziua 217 | Comisia Europeană propune astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv introducerea unui plafon pentru prețul petrolului

ACTUALIZARE 10.00 Rusia a pierdut 58.150 de soldați în Ucraina din 24 februarie. Statul Major General al Ucrainei a raportat la 28 septembrie că Rusia a pierdut, de asemenea, 2.312 tancuri, 4.889 de vehicule de luptă blindate, 3.742 de vehicule și rezervoare de combustibil, 1.331 de sisteme de artilerie, 331 de sisteme de rachete cu lansare multiplă, 175 de sisteme de apărare aeriană, 262 de avioane, 224 de elicoptere, 989 de drone și 15 ambarcațiuni.

ACTUALIZARE 09.50 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că marţi au intrat în România, prin punctele de frontieră din toată ţara, 67.309 de persoane, dintre care 8.491 de cetăţeni ucraineni, în scădere cu 2,89% faţă de ziua precedentă.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, aproximativ 141.000 de persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 41.000 de mijloace de transport.

Începând cu 10 februarie 2022 (perioadă pre-conflict), au intrat în ţara noastră 2.463.927 de cetăţeni ucraineni.

ACTUALIZARE 09.40 Cetăţenii ruşi care au intrat în ultima săptămână pe teritoriul Uniunii Europene (UE) au fost cu 30% mai numeroşi decât săptămâna precedentă, a anunţat marţi Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), cu sediul la Varşovia.

"Circa 66.000 de cetăţeni ruşi au intrat în UE în cursul săptămânii trecute (19-25 septembrie), o creştere de 30% în raport cu săptămâna precedentă", anunţă Frontex într-un comunicat.

Majoritatea cetăţenilor ruşi au intrat în UE pe la punctele de trecere finlandeze şi estoniene.

ACTUALIZARE 09.35 Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, a salutat "rezultatele" referendumurilor organizate în regiunile ocupate din Ucraina. Tass relatează că, pe canalul său de Telegram, el a spus că "decizia adoptată salvează milioane de oameni de la genocid".

ACTUALIZARE 09.30 Comisia Europeană propune astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv introducerea unui plafon pentru prețul petrolului

ACTUALIZARE 09.00 Ministerul ucrainean de Interne: Începând cu 23 septembrie, anchetatorii poliției au înregistrat peste 582 de crime de război comise de forțele ruse în regiunea Harkov. Matveeva a mai informat presa că, de când au început deshumările în Izium, poliția a identificat 212 femei decedate, peste 190 de bărbați, cinci copii și 22 de militari ai forțelor armate. Sexul a 12 cadavre nu a fost încă identificat.

ACTUALIZARE 08.50 Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că rezerviștii mobilizați din regiunea Kaliningrad au început antrenamentele la baza flotei ruse din Marea Baltică, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 08.40 Rusia ține captive 616 femei, inclusiv gravide, relatează Hromadske. Autoritățile Ucrainei lucrează informal și formal pentru a le elibera pe toate, transmite Nexta.

ACTUALIZARE 08.30 Statele Unite vor introduce o rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU prin care vor cere statelor membre să nu recunoască nicio schimbare în Ucraina și vor obliga Rusia să își retragă trupele, a declarat ambasadorul american Linda Thomas-Greenfield.

We are putting forward a Security Council resolution to:



– condemn Russia's sham "referenda"

– call on Member States not to recognize any altered status of Ukraine

– and obligate Russia to withdraw its troops from Ukraine