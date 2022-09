Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Rusia și Ucraina au convenit să facă un schimb de 200 de prizonieri.

De asemenea, el a declarat că Putin vrea să pună capăt războiului, dar nu va face concesii teritoriale, așa că este prea devreme pentru negocieri.

