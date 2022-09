Ucraina: Civili torturați și executați EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După ce au văzut atrocitățile de la Izium și au discutat cu supraviețuitorii de acolo, echipa TVR trimisă în Ucraina a ajuns sâmbătă în Balaklia, un alt orășel din regiunea Harkov eliberat de armata ucraineană. Și aici localnicii se plâng că au fost bătuți și torturați de ruși.

Un fost militar a povestit că a fost torturat prin electrocutare.

La Izium, în combinezoane, cu măști și ochelari de protecție, zeci de oameni sapă în groapa comună din pădurea de pini de la marginea orașului.

Este o sarcină extrem de grea, fizic și emoțional, să-și scoată la lumină compatrioții, unii îngropați acolo de săptămâni sau chiar de câteva luni.

Oleg Syniegubov, şeful guvernului regional din Harkov: "În timpul anchetei am descoperit că toate victimele au avut o moarte violentă. În unele cazuri am găsit oameni cu funie la gât sau cu mâinile legate la spate".

Cei mai mulți oameni îngropați acolo sunt civili. Unii au murit în urma bombardamentelor asupra orașului Izium înainte să fie cucerit de ruși.

În martie, de exemplu, un întreg bloc de locuințe a fost făcut praf. Zeci de locuitori și-au pierdut viața atunci.

Dmytro Lubinets, parlamentar ucrainean: "Aici lângă mine este îngropată o întreagă familie, una tânără. Tatăl era născut în 1988, mama în 1991, iar fetiţa lor se născuse în 2016".

Pe lângă civili, au fost descoperiți și 17 militari cu urme de tortură, care au fost executați și îngropați în același loc.

În urma primelor cercetări, au fost identificate 450 de cadavre. O cifră care înseamnă că la Izium ar fi cea mai mare groapă comună din Europa de la sfârșitul războaielor din Balcani, din anii '90.

John Kirby, purtător de cuvânt al Casei Albe: "Este înfiorător. Este dezgustător. Şi, din nefericire, confirmă încă o dată depravarea şi cruzimea cu care forţele ruse duc acest război împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean".

Contraofensiva Ucrainei a obținut succese remarcabile și i-a făcut pe ruși să abandoneze o suprafață totală de aproape 9 mii de km pătrați. În retragerea lor, rușii au lăsat și capcane, cum este cazul unui pod din regiunea Harkov, minat cu 400 de kg de explozibil și încercuit cu mine antitanc, ascunse în iarbă.

În plus, de la distanță continuă bombardamentele, iar Vladimir Putin, care s-a referit pentru prima oară la contraofensiva Ucrainei, face noi amenințări: "Recent, forţele armate ruse au reuşit câteva lovituri sensibile. Să zicem că au fost un avertisment. Dacă situaţia continuă în această manieră, atunci răspunsul nostru va fi mult mai serios".

Arsenalul considerabil al Rusiei, cea mai dotată putere nucleară a lumii, așa cum estimează cercetătorii americani, generează îngrijorări, în condițiile în care armata sa pare, momentan, umilită în Ucraina.

Într-un interviu pentru CBS, președintele Biden a fost întrebat ce i-ar spune lui Putin dacă liderul de la Kremlin s-ar gândi să folosească arme chimice sau nucleare.

Joe Biden, președintele SUA: "Nu face asta. Nu. Nu. Vei schimba faţa acestui război aşa cum nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial".

Rusia nu are nicio intenție să-și schimbe planurile pentru Ucraina, a mai spus Putin, care este încrezător că își va atinge toate obiectivele.

REPERELE ZILEI

ACTUALIZARE 23.28 Statul Major ucrainean: Forțele ruse și-ar pregăti retragerea din Herson. Au scufundat vagoane în Nipru pentru a improviza o trecere.

ACTUALIZARE 21.01 Centrala nucleară din Zaporojie a fost reconectată la rețeaua ucraineană.

A fost reparată linia care alimentează centrala cu electricitatea necesară pentru a asigura răcirea reactoarelor, a transmis Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

ACTUALIZARE 17.09 Președinția Uniunii Europene cere crearea unui tribunal pentru crimele de război comise de ruși în Ucraina.

ACTUALIZARE 16.50 Șeful serviciului de informații militare al SUA: Putin nu-și poate atinge obiectivul inițial în Ucraina.

ACTUALIZARE1 15.30 Ultimele aplauze au răsunat la Opera din Kiev pentru balerinul Oleksandr Shapoval, care și-a pierdut viața pe front. El s-a oferit voluntar în lupta pentru eliberarea estului țării de sub ocupația rusă.

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House.



He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east.



While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr — James Waterhouse (@JamWaterhouse) September 17, 2022

ACTUALIZARE 14.50 O navă sub pavilion ONU a pornit din Ucraina cu grâu pentru Etiopia.

"Conform estimărilor ONU, Etiopia este la un pas de o criză alimentară", consemnează Ministerul ucrainean al Infrastructurii.

ACTUALIZARE 14.40 Armata rusă a lansat lovituri în mai multe părți ale Ucrainei, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

ACTUALIZARE 14.00 Doi civili au fost uciși și 11 răniți după bombardamentele lansate vienri de ruși în orașele Bakhmut și Sviatohirsk, a transmis Pavlo Kirilenko, guvernatorul regiunii Donețk, din estul Ucrainei.

ACTUALIZARE 13.30 Ministerul Apărării de la Kiev a făcut publică mai recentă actualizare cu privire la pierderile totale din luptă ale Rusiei de la începutul războiului. Armata rusă a pierdut 54.250 de militari, 2.202 tancuri și 4.701 vehicule blindate de luptă. Forțele ucrainene au doborât de asemenea 251 de avioane militare, 216 elicoptere și 911 drone.

"Sometimes it seems that russia is destined only to show the whole world how not to live and what not to do."

Petr Chaadaev



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 17: pic.twitter.com/wykj2QHtYD — Defense of Ukraine (Defence) September 17, 2022

ACTUALIZARE 13.00 Consilierul principal al președintelui Zelenski, Mihailo Podoliak, a cerut țărilor europene să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antirachetă „moderne și eficiente”. Podoliak atrasnmis mesajul său pe Tweeter după ce Vladimir Putin a avertizat că Moscova și-ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii vitale a țării dacă forțele ucrainene atacă ținte strategice din Rusia.

Western countries have many modern and effective missile/air defense systems. But missiles do not fly over Paris, Rome or Berlin. They fly over cities. Maybe it is time to protect civilians and critical infrastructure? Or will we wait for a large-scale man-made disaster? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022

ACTUALIZARE 12.00 Ministrul de Externe al Ucrainei a reînnoit criticile la adresa Germaniei pentru că nu a trimis tancurile necesare în lupta împotriva forțelor ruse. Dmitro Kuleba a declarat că noile arme promise de Berlin „nu sunt cele de care avem cea mai mare nevoie”.

ACTUALIZARE 11.30 Joe Biden l-a avertizat pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare tactice sau chimice în războiul cu Ucraina.

Președintele SUA a fost întrebat într-un interviu acordat CBS News ce i-ar spune lui Putin dacă s-ar gândi să folosească astfel de arme.

ACTUALIZARE 11.00 Cancelarul german Olaf Scholz afirmă că, chiar după invazia Rusiei în Ucraina, convorbirile sale telefonice cu preşedintele rus Vladimir Putin s-au purtat "întotdeauna pe un ton prietenesc".

ACTUALIZARE 10.00 Ucraina îşi continuă operaţiunile în cadrul contraofensivei din nord-est, arată raportul de sâmbătă al serviciului militar de informaţii al Regatului Unit, citat de Reuters.

"Rusia probabil consideră importantă menţinerea controlului asupra acestei zone, deoarece prin ea trec câteva din puţinele rute principale de reaprovizionare încă aflate sub controlul Rusiei, dinspre regiunea rusă Belgorod", a comunicat ministerul apărării de la Londra în mesajul obişnuit pe Twitter.

"Rusia va încerca probabil să opună o rezistenţă puternică în această zonă, dar nu este clar dacă forţele din prima linie rusă dispun de suficiente rezerve sau de moralul corespunzător pentru a rezista unui alt atac ucrainean concertat", arată raportul.

ACTUALIZARE 09.45 Volodimir Zelenski a declarat că războiul nu se apropie încă de sfârșit. ”În ciuda contraofensivei de succes a Forțelor Armate ale Ucrainei, încă nu se poate vorbi despre un sfârșit rapid al războiului.”

ACTUALIZARE 09.30 Invadatorii ruși au bombardat regiunea Zaporojie, vineri seara. Au tras patru rachete în satul Tavriske. În urma atacului, o școală gimnazială a fost avariată.

#Russian invaders shelled #Zaporizhzhia region last night.



They fired four rockets into the village of Tavriyske. As a result of the attack, a gymnasium was damaged. pic.twitter.com/FVdwBd6lFI — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2022

ACTUALIZARE 08.30 Vladimir Putin avertizează că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii Ucrainei

Vladimir Putin a promis că își va continua atacul asupra Ucrainei în ciuda ultimei contraofensive a Kievului și a avertizat că Moscova și-ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii vitale a țării dacă forțele ucrainene atacă ținte din Rusia.

Rusia va continua să atace de la distanță cu rachete și aviație și insistă că își va atinge toate obiectivele.

Președintele rus a spus că „eliberarea” întregii regiuni de est a Ucrainei Donbas rămâne principalul obiectiv militar al Rusiei și că nu vede că este nevoie să-l revizuiască.

Adresându-se reporterilor vineri, după participarea la un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai la Samarkand, Uzbekistan, Putin a spus: ”Nu ne grăbim”.

Liderul rus a adăugat că Moscova a trimis doar soldați voluntari pentru a lupta în Ucraina.

ACTUALIZARE 08.00 Grecia a aprobat transportul a 40 de BMP-1 sovietice către Ucraina în schimbul a 40 de BMP-uri germane „Marder”. BMP-1 este un vehiculul sovietic de luptă de infanterie.

ACTUALIZARE07.30 Diplomaţia rusă a anunţat vineri că a refuzat intrarea în Rusia a 41 de personalităţi australiene, în special jurnalişti, în represalii la sancţiunile impuse de Canberra împotriva Moscovei pentru intervenţia sa militară în Ucraina, relatează AFP.



Potrivit unui comunicat, Ministerul de Externe rus a publicat lista persoanelor sancţionate. Aceasta include angajaţi ai unor companii de armament australiene şi ai mass-media, în special Sarah Ferguson, o prezentatoare vedetă pentru ABC.



În iunie şi iulie, Moscova a refuzat deja intrarea a 159 de australieni din aceleaşi motive.



De la începutul ofensivei împotriva Ucrainei, la sfârşitul lunii februarie, Rusia a luat măsuri similare împotriva altor câteva sute de personalităţi occidentale, în special anglo-saxone.

ACTUALIZARE 07.00 Din cele 193 de state membre ale ONU, 101 au votat vineri pentru ca președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să îi fie permis să „prezinte o declarație preînregistrată” în loc să fie prezent în persoană, așa cum se cere de obicei. Șapte membri au votat împotriva propunerii, inclusiv Rusia. Nouăsprezece state s-au abținut.

Practic, toate cadavrele exhumate din Izium aveau semne de moarte violentă, a declarat șeful administrației regionale a Ucrainei despre groapa comună descoperită după ce forțele de la Kiev au recucerit orașul din estul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au descoperit mai multe cadavre cu mâinile legate la spate și unul „cu o frânghie în jurul gâtului”, a declarat vineri Oleg Synegubov, șeful administrației regionale Harkov. „Din corpurile care au fost exhumate astăzi, 99% au prezentat semne de moarte violentă”, a spus el pe rețelele de socializare.

Russia is a terrorist country. I don't know why the world is slow to recognize it. We liberated Izium. Over 400 graves were found in the forest next to it. How many tortured Ukrainians are there is unknown. How many more of our people must die so that all finally figured it out? pic.twitter.com/0nqqaPPsLK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022

Uniunea Europeană a fost „profund șocată” de gropile comune descoperite de oficialii ucraineni la Izium, a declarat șeful politicii externe al blocului, Josep Borrell.

Și preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat vineri "în cei mai fermi termeni atrocităţile comise la Izium, în Ucraina, sub ocupaţie rusă", după descoperirea a sute de cadavre îngropate sumar în apropierea acestui oraş recucerit de ucraineni de la forţele ruse, potrivit Kievului, relatează AFP.

We'll NEVER forgive and forget. #Izium. Over 400 graves.

The photo that broke millions of hearts today.#russiaterroriststate pic.twitter.com/B8G3qwD6GY — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@_parliament) September 17, 2022

ONU va trimite la Izium o echipă care să ancheteze acuzațiile privind o nouă groapă comună

România a depus vineri la Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului cererea de intervenţie în favoarea Ucrainei, în cauza introdusă de acest stat împotriva Federaţiei Ruse la Curte pe 28 februarie, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

CITEȘTE ȘI: Justiția, instrument în cenzura din Rusia. Redactorul-șef Novaya Gazeta, laureat Premiul Nobel pentru Pace, furios în fața judecătorului după ce publicația a fost interzisă: "Ce credeţi că încercaţi să preveniţi?"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că obiectivul principal al "operaţiunii speciale militare" a Rusiei în Ucraina nu s-a schimbat şi constă în "eliberarea" completă a Donbasului, relatează Reuters.

Rusia a acuzat Ucraina că a lansat atacuri împotriva oficialilor locali de vârf care au colaborat cu Moscova din orașele Herson și Lugansk . Cel puțin cinci rachete Himars au țintit clădirea administrației centrale din Herson. În orașul Lugansk din est, un procuror prorus a murit împreună cu adjunctul său, când biroul lor a fost aruncat în aer. Cauza exploziei nu este clară. Consilierul principal al președintelui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, a declarat că Ucraina nu are legătură cu explozia.

Procurorul general din Luganskul separatist și adjuncta sa, uciși într-o explozie. Zeci de responsabili separatişti sau funcţionari ai administraţiei ruse din teritoriile ucrainene ocupate, vizaţi de atacuri în ultimele luni.

Casa Albă a aprobat un nou pachet de până la 600 de milioane de dolari reprezentând asistenţă militară pentru Ucraina.

Această asistenţă constă în echipamente şi servicii, dar şi instruire, potrivit executivului american, care nu a oferit mai multe detalii, în special privind armamentul furnizat.



De la invadarea Ucrainei de către Rusia, Statele Unite au oferit deja peste 15 miliarde de dolari pentru asistenţă militară Ucrainei.

