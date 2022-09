Război în Ucraina, ziua 202 | Zelenski: De la începutul lunii septembrie, soldaţii noştri au eliberat deja 6.000 de kilometri pătraţi de teritoriu în est şi sud şi continuăm să avansăm

ACTUALIZARE Din 24 februarie, Rusia a pierdut 53.300 de soldați în Ucraina. Statul Major General al Ucrainei a raportat la 13 septembrie că Rusia a pierdut şi 2.175 de tancuri, 4.662 de vehicule blindate de luptă, 1.279 de sisteme de artilerie, 311 sisteme de rachete cu lansare multiplă, 163 de sisteme de apărare aeriană, 244 de avioane, 213 elicoptere, 901 drone și 15 ambarcațiuni.

ACTUALIZARE Bulgaria trimite în Ucraina truse medicale pentru 35 de mii de soldați, transmite ministrul adjunct al Apărării din Bulgaria, Theodora Genchovska.

#Bulgaria will transfer medical kits for 35 thousand #Ukrainian soldiers, reports the Deputy Minister of Defense of Bulgaria Theodora Genchovska. pic.twitter.com/UDNMZTOgqa