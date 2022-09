ACTUALIZARE 10.04 Țările occidentale îşi mobilizează industria de apărare pentru a continua să sprijine Ucraina. Ţările occidentale, care se bazează de şase luni pe arsenalele lor pentru a ajuta Ucraina să respingă forţele ruse, îşi mobilizează acum industria de apărare pentru a-şi reface stocurile de armament şi pentru a continua să susţină Kievul, potrivit AFP

ACTUALIZARE 09.20 Armata ucraineană susține că a alungat trupele ruse din peste douăzeci de orașe și sate în ultimele 24 de ore, potrivit unei postări pe Facebook a Statului Major al Ucrainei.

Statul major a mai susținut că forțele ruse au fugit în zonele ocupate din Donbas sau chiar înapoi în Rusia.

ACTUALIZARE 08.34 Succesul forțelor ucrainene în alungarea trupelor ruse din regiunea Harkov „are implicații semnificative pentru proiectul operațional general al Rusiei” și pentru moralul soldaților săi de pe teren, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

„Majoritatea forței din Ucraina este foarte probabil obligată să acorde prioritate acțiunilor defensive de urgență”, se arată într-o postare pe Twitter, luni dimineață.

„Încrederea deja limitată pe care trupele desfășurate o au în conducerea militară de la vârf a Rusiei este probabil să se deterioreze și mai mult” - mai arată sursa citată.

(1/6) In the face of Ukrainian advances, Russia has likely ordered the withdrawal of its troops from the entirety of occupied Kharkiv Oblast west of the Oskil River.