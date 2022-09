Război în Ucraina, ziua 199 | Kievul anunță că a recucerit oraşul Kupiansk. Putin îl felicită pe Regele Charles al III-lea. Ministrul german de Externe, într-o vizită surpriză la Kiev

ACTUALIZARE 15.00 Alte cinci nave cu cereale părăsesc porturile din regiunea Odesa. Navele au fost încărcate cu 90.000 de tone de produse agricole ucrainene cu destinația Europa și African, potrivit Ministerului Infrastructurii.

Five more grain ships leave ports of Odesa Oblast.



The ships were loaded with 90,000 tons of Ukrainian agricultural products bound for European and African countries, according to the Infrastructure Ministry.



Infrastructure Ministry/Facebook pic.twitter.com/tyyHumqH7q