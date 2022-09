Război în Ucraina, ziua 196. Pod strategic folosit de forțele ruse în Herson, distrus. Noul premier britanic Liz Truss și omologul său american Joe Biden au promis consolidarea relației în fața agresiunii lui Putin

Ucraina

ACTUALIZARE Printre vocile care cer comunității internaționale să facă presiuni pentru retragerea trupelor rusești de la Zaporojie se numără și cea a generalului Ben Hodges, fost comandant al armatei Statelor Unite în Europa. Generalul a vorbit despre situația de la centrala nucleară ucraineană, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR.

ACTUALIZARE Fostul general american David Petraeus se declară optimist: crede că Ucraina va putea recăpăta controlul asupra Hersonului, în sudul țării. Totuși, el vede un mare risc și pentru NATO, în „posibilitățile semnificative, neutilizate” ale Rusiei.

ACTUALIZARE Nexta a publicat imagini cu o clădire a cărei intrare s-a prăbușit după bombardamentele rușilor, în Sloviansk, regiunea Donețk.

ACTUALIZARE Noul premier al Marii Britanii Liz Truss și omologul său american Joe Biden au promis că își vor consolida relația în fața agresiunii lui Vladimir Putin.

Apelul lui Truss către Biden de marți seară a urmat unei conversații cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și s-a concentrat pe ceea ce ea a numit „problemele economice extreme cauzate de războiul lui Putin”.

ACTUALIZARE Ucraina susține că a distrus un pod strategic cheie folosit de forțele ruse în Herson.

Forțele armate ale Ucrainei au distribuit o serie de imagini din satelit care pretind să arate structura avariată marți seara.

„Fotografie cu podul de pontoane distrus de lângă Darivka, în regiunea Herson”, au anunțat într-o postare pe Telegram. „Rușii l-au folosit pentru a traversa râul Ingulets.”

ACTUALIZARE Un colonel rus, comandantul militar al orașului ucrainean ocupat Berdiansk, a fost ucis într-un atentat cu mașina cu bombă, potrivit rapoartelor presei de stat ruse, transmite The Guardian.

Mașina-bombă ar fi explodat în apropierea sediului administrativ al orașului, care este folosit ca bază rusă.

Fotografiile au arătat că mașina folosită de oficialul militar rus, care a fost identificat drept Col Artiom Bardin, a fost grav avariată în atacul, care a avut loc marți la prânz.

ACTUALIZARE Statele Unite notează avansul forțelor ucrainene în sudul țării. Departamentul de Apărare al SUA arată că armata ucraineană „continuă să avanseze” în regiunea Herson și a recucerit deja unele sate, spune departamentul.

ACTUALIZARE Oraşul ucrainean Energodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie, a fost bombardat marţi seară, conform unor anunţuri venite atât dinspre partea ucraineană cât şi dinspre cea rusă, care s-au acuzat din nou reciproc pentru aceste atacuri, potrivit AFP.

Bombardamentul survine la câteva ore după ce Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a publicat raportul vizitei efectuate de echipa sa de experţi săptămâna trecută la centrale Zaporojie, document în care cere instituirea unei ''zone de securitate'' pentru prevenirea unui accident la centrala ocupată din luna martie de trupele ruse şi care este operată de personal ucrainean.

Evenimentele din ultimele ore

• Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat marți că 753 de civili au fost evacuați din părțile ocupate ale acestei regiuni, informează The Kyiv Independent.

• Rusia arde gazele în exces deoarece nu are capacitatea de a le stoca după ce a redus livrările către Europa, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, potrivit The Guardian.

• Inspectorii misiunii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au văzut echipamente și personal militar rusesc în interiorul centralei nucleare din Zaporojie în timpul vizitei de săptămâna trecută la această instalație, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, în raportul publicat marți de organismul ONU, relatează CNN.

• Armata ucraineană a respins mai multe ofensive rusești în regiunea Donețk din estul Ucrainei, a anunțat marți statul major al Armatei, citat de CNN.

• Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sunat marţi, de la distanţă, clopotul de deschidere a Bursei de valori de la New York, în contextul în care ţara sa încearcă să atragă investiţii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor şi industriilor distruse de Rusia.

• Un consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean a declarat că se așteaptă ca marți seară Kievul să anunțe "vești grozave" în legătură cu contraofensiva sa în regiunea estică a Harkovului.

