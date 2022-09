Război în Ucraina, ziua 196. Forțele ucrainene avansează în regiunea Herson. AIEA este „profund îngrijorată” de situația din instalația nucleară

ACTUALIZARE Statele Unite notează avansul forțelor ucrainene în sudul țării. Departamentul de Apărare al SUA arată că armata ucraineană „continuă să avanseze” în regiunea Herson și a recucerit deja unele sate, spune departamentul.

The United States records the advance of the AFU in southern Ukraine



It is noted that the US Department of Defense sees how Ukrainian military "continues to move forward" in Kherson region and has already recaptured some villages, the department says.



