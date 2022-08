Război în Ucraina, ziua 175 | Liderii Ucrainei, Turciei și ONU se întâlnesc joi pentru a revizui acordul de export de cereale ucrainene. Podoliak: Ucraina vizează să creeze „haos” în rândul forțelor ruse

ACTUAIZARE 09.40 Primarul orașului Liov, Andri Sadovi, i-a îndemnat pe locuitorii orașului să se pregătească pentru o iarnă grea, transmite Nexta. Oamenii ar trebui să se pregătească pentru o situație „care este greu de imaginat”, a spus el.

„Este probabil să avem o iarnă grea. Este logic, nu poate fi nimic simplu într-o țară care luptă pentru independența sa. Dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. ”

El a adăugat că autoritățile orașului au lucrat la un plan de acțiune pentru orice situații de urgență „care poate apărea ca urmare a unui atac inamic”.

The mayor of #Lviv Andriy Sadovyi urged the city's residents to prepare for a difficult winter.



People should prepare for a situation "that is difficult to imagine," he said. pic.twitter.com/yDezKA6K0v