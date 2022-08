Război în Ucraina, ziua 163 | Putin se întâlnește cu Erdogan la Soci. Rachete rusești au lovit Zaporojie, explozii puternice la Mykolaiv. Zelenski, acuzații la adresa Amnesty International.

ACTUALIZARE 09.54 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, urmează să se întâlnească vineri, la Soci, iar agenda discuțiilor va fi dominată de Ucraina și Siria. Este a doua discuție a lui Erdogan cu Putin în puțin peste două săptămâni, notează The Guardian.

ACTUALIZARE 09.23 Rusia ar putea lansa o ofensivă amplă în regiunea Herson, din sudul Ucrainei, şi îşi consolidează forţele din această zonă, a anunţat joi generalul ucrainean Oleksii Hromov. Rusia deţine controlul asupra unor poziţii importante în sudul Ucrainei, dar Kievul a promis să declanşeze o contraofensivă majoră şi a folosit arme occidentale sofisticate pentru a lovi liniile de aprovizionare şi depozitele de muniţii ale forţelor ruse.

Hromov a spus că Rusia a adus o cantitate imensă de arme şi echipamente în regiunea cu importanţă strategică Herson, dintre care o mare parte este deja ocupată de forţele ruse.

ACTUALIZARE 08.30 Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat că periferia orașului a fost lovită cu rachete în jurul orei 3:05 a.m. Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime.

⚡️Governor: Russian missile strike hits Zaporizhzhia Oblast.



Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh said that the outskirts of Zaporizhzhia were hit with missiles around 3:05 a.m. on Aug. 5. According to preliminary information, there were no casualties.