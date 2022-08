Război în Ucraina, ziua 163 | Rachete rusești au lovit Zaporojie, explozii puternice la Mykolaiv. Zelenski, acuzații la adresa Amnesty International, după ce ONG-ul a reproşat Kievului că pune în pericol civili

ACTUALIZARE 08.30 Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat că periferia orașului a fost lovită cu rachete în jurul orei 3:05 a.m. Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime.

⚡️Governor: Russian missile strike hits Zaporizhzhia Oblast.



Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh said that the outskirts of Zaporizhzhia were hit with missiles around 3:05 a.m. on Aug. 5. According to preliminary information, there were no casualties.