Război in Ucraina, ziua 148. CIA estimează că 15.000 de ruși și-au pierdut viața de la începutul invaziei. Două școli au fost distruse în bombardamentele nocturne

ACTUALIZARE Statele Unite estimează numărul rușilor care și-au pierdut viața în Ucraina au ajuns până acum la aproximativ 15.000 de morți și poate 45.000 de răniți, a declarat directorul CIA, William Burns, potrivit The Guardian.

„Cele mai recente estimări ale comunității de informații americane ar fi de aproximativ 15.000 de ruși uciși și poate de trei ori mai răniți. Deci un set destul de semnificativ de pierderi”, a spus Burns în timp ce vorbea la Aspen Security Forum din Colorado.

„Și ucrainenii au suferit și ei – probabil puțin mai puțin decât atât”

Rusia clasifică decesele militare drept secrete de stat chiar și pe timp de pace și nu și-a actualizat frecvent cifrele oficiale ale victimelor în timpul războiului.

Pe 25 martie, se spunea că 1.351 de soldați ruși au fost uciși.

Ucraina a mai spus că nu va comunica numărul victimelor ucrainene, totuși Kievul a declarat în iunie că 100 până la 200 de soldați ucraineni sunt uciși pe zi.

ACTUALIZARE Forțele ruse și separatiste continuă să încerce atacuri la scară mică de-a lungul liniei frontului Donbas și, de asemenea, se apropie de a doua cea mai mare centrală electrică a Ucrainei la Vuhlehirska, la 50 km nord-est de Donețk, potrivit ultimului raport al serviciilor secrete britanice.

Rusia acordă prioritate captării infrastructurii naționale critice, cum ar fi centralele electrice.

Cu toate acestea, probabil că încearcă să pătrundă și la Vuhlehirska, ca parte a eforturilor sale de a recăpăta avântul pe cleștele sudic al avansării sale către orașele cheie Kramatorsk și Sloviansk.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZDvUxLsr34

ACTUALIZARE Forțele ruse au distrus peste noapte două școli în orașele Donețk Kramatorsk și Kostiantinivka, spun oficialii ucraineni.

Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare regionale Donețk, a distribuit fotografii cu distrugerea într-o postare Telegram în această dimineață devreme.

ACTUALIZARE Raport ODIHR: Rusia a încălcat grav dreptul umanitar şi dreptul internaţional în Ucraina

ACTUALIZARE SUA trimit Ucrainei încă 4 sisteme avansate de rachete de mare mobilitate HIMARS. Anunțul a fost făcut la Pentagon. 200 de militari ucraineni au fost pregatiți de americani pentru a folosi lansatoarele de rachete Himars.

Russia’s cruel and unprovoked invasion of Ukraine has spurred the international community into action, and the Ukraine Defense Contact Group meeting I hosted today — attended by some 50 countries — is just another sign of how nations of goodwill are rising to the moment. pic.twitter.com/on2wGLiIEd