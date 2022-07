Război în Ucraina, ziua 146. Noi bombardamente în est. O clădire din Torețk a fost distrusă. Putin și Erdogan se întâlnesc la Teheran

ACTUALIZARE Un complex de depozite este în flăcări în Anadîr , capitala Districtului Autonom Ciukotka, din Districtul Federal Orientul Îndepărtat, Rusia, transmite Nexta.

ACTUALIZARE Ocupanții ruși au bombardat noaptea trecută regiunea Odesa. Potrivit autorităților locale, șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil.

Comandamentul Operațional „Sud” al Forțelor Armate ale Ucrainei au raportat că șapte rachete de croazieră Kalibr au fost lansate din Marea Neagră.

#Russian occupiers shelled #Odesa region at night. According to local authorities, six people were injured, including one child.



