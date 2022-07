Război în Ucraina, ziua 131. Rusia declară că deține controlul deplin asupra regiunii Lugansk din Ucraina

ACTUALIZARE Forțele ruse au lovit o școală din districtul Harkov în această dimineață la ora 4:00, potrivit unui raport al guvernatorului regiunii. Nu au fost raportate victime.

Guvernatorul a mai spus că „inamicul a atacat orașele și satele din districtele Harkov, Izium și Bohodukhiv în timpul zilei. În urma bombardamentelor, au fost distruse clădiri rezidențiale, clădiri agricole, garaje și alte structuri.”

ACTUALIZARE Președintele Belarusului Aleksandr Lukașenko și cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin declară că susține Rusia în eforturile sale militare în Ucraina, ca parte a angajamentului său de lungă durată pentru un „stat de uniune” cu Moscova.

Adresându-se unei ceremonii care marchează aniversarea eliberării Minskului de către trupele sovietice, în cel de-al Doilea Război Mondial, Alexandru Lukașenko a spus: Astăzi, suntem criticați pentru că suntem singura țară din lume care sprijină Rusia în lupta sa împotriva nazismului. Susținem și vom continua să sprijinim Rusia. Cei care ne critică, nu știu că avem o uniune strânsă cu Federația Rusă?... Că avem practic o armată unită. Dar știați toate astea. Vom rămâne împreună cu Rusia fraternă.”

ACTUALIZARE Rusia va pune accentul pe capturarea Donețkului, spune Ministerul Apărării din Regatul Unit

Rusia va pune accentul acum „aproape sigur” la capturarea regiunii de est Donețk, după ce a revendicat victoria asupra orașului Lisiciansk, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z #StandWithUkraine pic.twitter.com/qH7DudnPCh

ACTUALIZARE Lideri din zeci de țări, organizații internaționale și sectorul privat sunt pregătiți să se adune astăzi în Elveția pentru a elabora un „Plan Marshall” pentru a reconstrui Ucraina devastată de război.

Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va prezenta luni un vast plan de sprijin pentru a ajuta Ucraina pe termen lung şi a participa la reconstrucţia ţării odată ce războiul cu Rusia se va termina.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, i-a spus duminică lui Vladimir Putin că forţele lor au stabilit „controlul deplin” asupra Lisiciansk şi a mai multor aşezări din apropiere, a informat agenţia de ştiri de stat rusă RIA Novosti.

This is how #Sievierodonetsk , #Luhansk region, looks like after "liberation" by #Russia . pic.twitter.com/wHeQJlta7c

Comandamentul militar al Ucrainei a confirmat duminică seară că trupele sale au fost forțate să se retragă din oraș, spunând că altfel ar exista „consecințe fatale”. „Pentru a păstra viețile apărătorilor ucraineni, a fost luată decizia de retragere”

Duminică dimineață, Ucraina a contestat revendicarea Rusiei. Președintele, Volodimir Zelenski, a spus că Rusia nu deține controlul total și că bătălia continuă la periferia orașului. El a recunoscut, totuși, că Ucraina se află într-o perioadă dificilă.

Până duminică seara, el a recunoscut pierderea orașului, jurând că va relua zona prin tactici armate și cu ajutorul unui nou arsenal îmbunătățit.

Luptele în estul Ucrainei au rămas intense de când Moscova și-a reorientat eforturile acolo. Asaltul s-a intensificat asupra Ucrainei și a ajuns să afecteze si zone din Rusia. Oficialii din orașul rus Belgorod au acuzat duminică forțele ucrainene că au bombardat un cartier, au ucis trei persoane și au distrus case.

Preluarea de către Rusia a Lisiciansk înseamnă că Moscova a câștigat de fapt controlul asupra întregii regiuni Luhansk, precum și a peste jumătate din regiunea Donețk, reprezentând aproximativ 75% din cele două regiuni estice, care sunt cunoscute în mod colectiv sub numele de Donbas.

Ocuparea întregii regiuni Donbas a fost un obiectiv cheie al invaziei ruse, țara concentrând acolo o mare parte a forțelor sale după ce nu a reușit să ocupe nordul Ucrainei, inclusiv capitala, Kiev, la sfârșitul lunii martie.

Avansul ar aduce forțele ruse mai aproape de alte câteva orașe și orașe din Donețk controlat de Ucraina, inclusiv orașul din prima linie Sloviansk, unde autoritățile au declarat că șase persoane au fost ucise și 15 rănite în urma bombardamentelor duminică, și în capitala regională post-2014. Kramatorsk, unde o rachetă a distrus un hotel, potrivit primarului său, Oleksandr Goncharenko. El a spus că trei rachete au lovit orașul duminică și că nu au fost raportate victime până acum.

The occupiers launched rocket attacks on #Kramatorsk



According to preliminary information, occupiers fired from "Smerch" multiple rocket launchers.



One of the missiles destroyed a hotel and residential complex, while other two destroyed part of the road in a residential area. pic.twitter.com/HDPsT72iWm