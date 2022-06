Război în Ucraina, ziua 111 - Toate podurile din Severodonețk au fost distruse. Zelenski: Costul uman al acestei bătălii este foarte mare pentru noi

ACTUALIZARE Președintele rus Vladimir Putin și-a schimbat retorica asupra invaziei Ucrainei -- de la „denazificarea Ucrainei” în stadiul inițial, la o preluare completă a pământului în stil imperial, relatează CNN.

Invitat într-o emisiune la televiziunea rusă, Vladimir Putin a vorbit despre o preluare completă a pământului în stil imperial.

ACTUALIZARE Severodonetsk, Regiunea Luhansk nu se predă. Soldații ucraineni continuă să controleze părți ale orașului.

#Sievierodonetsk , #Luhansk region does not surrender. #Ukrainian soldiers continue to control parts of the city. pic.twitter.com/XmYXhM22kb

ACTUALIZARE Imaginile din satelit obținute de Maxar Technologies confirmă distrugerea celor trei poduri din Severodonețk.

Imaginile ar fi fost făcute pe 11 iunie, transmite The guardian.

ACTUALIZARE SUA și aliații sunt gata să ofere Ucrainei toate armele de care are nevoie pentru a învinge Rusia, afirmă șeful Pentagonului Lloyd Austin.

The U.S. and allies are ready to provide #Ukraine with all the weapons it needs to defeat #Russia, states #Pentagon chief Lloyd Austin. https://t.co/IEf6MMiaRw pic.twitter.com/AIW6zm70uj