LIVE Război în Ucraina, ziua 108 | Alţi doi generali ruşi ar fi fost ucişi la Herson. Peste 16.000 de dosare penale privind crime de război comise de armata rusă

Razboi in Ucraina. Militari ucraineni / FOTO: EPA

ACTUALIZARE 12.52: Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns sâmbătă la Kiev pentru o nouă vizită consacrată ambiţiilor Ucrainei de aderare la UE şi reconstrucţiei, relatează AFP.



"M-am întors la Kiev pentru a mă întâlni cu preşedintele (Volodimir) Zelenski şi cu premierul (Denis) Şmigal", le-a spus Ursula von der Leyen jurnaliştilor care o însoţesc în vizită.

ACTUALIZARE 12.40: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rezultatul războiului din țara sa a afectat nu doar Ucraina, ci și viitorul ordinii internaționale. „Pe câmpurile de luptă ale Ucrainei sunt decise viitoarele reguli ale acestei lumi”, a spus el la forumul de securitate "Dialogul Shangri-La", organizat la Singapore.

ACTUALIZARE 12.00: Zelenski respinge petiția privind ridicarea interdicției pentru bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani de a părăsi Ucraina, transmite Kyiv Independent.

Zelensky responds negatively to petition to lift ban for men of 18-60 years old to leave Ukraine.



Zelensky cited Article 17 of the Constitution, which says that defending the sovereignty of Ukraine is the responsibility of its people. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 11, 2022

ACTUALIZARE 11.12: Procuratura Generală din Ucraina a anunţat sâmbătă că a fost informată de decesul altor 24 de copii în Mariupol, oraşul-port din sud-estul ţării care a fost asediat timp de mai multe săptămâni şi apoi capturat la mijlocul lunii mai de forţele ruse, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 10.47: Un blogger care colaborează cu Rusia, Kirill Stremousov, susţine că Herson nu va mai reveni niciodată în Ucraina. „În regiunea Herson există o integrare clară în Federația Rusă, regiunea nu se va mai întoarce niciodată în Ucraina”, afirmă bloggerul citat de Nexta.

Collaborator Kirill #Stremousov: "In the #Kherson region there is a clear integration into the #Russian Federation, the region will never in its life return to #Ukraine". pic.twitter.com/bIAyZSNV7Y — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

ACTUALIZARE 10.27: Ocupanții ruși au încercat să înlocuiască litera ucraineană „I” de la semnul intrării în Mariupol cu una rusească. Acum, numele orașului apare scris „Marnupol”.

#Russian occupiers tried to replace the #Ukrainian letter "I" at the sign of the city entrance of #Mariupol with a Russian one. Now the name it the city seems to be spelled "Marnupol". pic.twitter.com/pO5vMDWVXL — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

ACTUALIZARE 09.22: Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a considerat sâmbătă activitatea militară a Chinei în apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare şi destabilizatoare", la o zi după ce omologul său chinez l-a avertizat că Beijingul "nu va ezita să intre în război" dacă insula îşi declară independenţa, scrie AFP.

ACTUALIZARE 09.00: Alți doi generali ruși au fost uciși la Herson, potrivit consilierului prezidențial Aleksei Arestovici citat de Nexta. Ucraina anunțase în urmă cu o săptămână uciderea unui al zecelea general rus trimis de Moscova pe front, generalul Andrei Simonov, comandantul unităților de război electronic. Autoritățile ucrainene spuneau că alături de el au fost uciși 100 de soldați ruși într-un atac de artilerie în apropiere de Izium, în estul Ucrainei.

Two #Russian generals, one of them an FSB general responsible for organizing a "referendum" on the region's joining the Russian Federation, were slain in #Kherson region. This was reported by Alexey Arestovych, adviser to the head of the #Ukrainian presidential office. pic.twitter.com/0zwq8VK9Hz — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2022

ACTUALIZARE 08.37: Forțele armate ucrainene au mutat linia frontului la 5-7 km distanță de Zaporojie. Acesta este rezultatul muncii apărătorilor ucraineni în două săptămâni, relatează primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, pentru Nexta.

ACTUALIZARE 08.34: Parchetul General al Ucrainei a declarat că are în lucru 16.486 de dosare penale legate de crime de război comise de armata rusă. În acest moment, sunt cercetați 111 suspecți, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 8.30: Joe Biden a afirmat că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "nu a vrut să audă" avertismentele americane înainte ca Rusia să-i invadeze ţara, notează AFP.



"Mulţi oameni au crezut că exagerez" când am vorbit despre un atac rus asupra Ucrainei înainte de a începe. Dar ştiam că avem informaţii în acest sens. Putin urma să treacă graniţa. Nu era nicio îndoială, iar Zelenski nu a vrut să audă asta", a adăugat el în faţa jurnaliştilor.

Cele mai importante informaţii ale zilei precedente:

Organismul mondial de supraveghere a armelor chimice a declarat vineri că urmărește îndeaproape Ucraina de la invazia Rusiei pentru a monitoriza „amenințările cu utilizarea substanțelor chimice toxice ca arme”.

Rusia a demolat 1.300 de clădiri înalte în orașul Mariupol, fără a îndepărta cadavrele rezidenților, potrivit lui Vadym Boichenko, primarul orașului. Potrivit lui Vadym Boichenko, sub fiecare casă distrusă din oraș există între 50 și 100 de oameni uciși.

Rusia a etichetat Comitetul împotriva torturii, un organism legat de tratatele drepturilor omului, subordonat ONU, drept „agent străin”.

37.000 de femei din armata ucraineană și peste 1.000 de femei au devenit comandanți, a declarat prima doamnă ucraineană Olena Zelenska.

Ihor Zhovka, consilier diplomatic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a spus că nu va „ceda nici un centimetru” de teritoriu Rusiei. „Nu vom ceda un teritoriu, nu vom ceda nici un centimetru - mai ales nu în Donbas. Rusia a aruncat totul în ea – nu mă voi sătura să spun că Ucraina are nevoie de aprovizionare imediată cu arme grele”, a spus consilierul.

Președintele sârb Aleksandar Vučić a respins vineri apelurile cancelarului german Olaf Scholz ca Serbia să adere la Uniunea Europeană pentru a impune sancțiuni Rusiei din cauza invaziei sale militare. Vučić a spus că nu crede că sancțiunile sunt „eficiente” și că țara sa se află într-o poziție complicată, având în vedere relația specială de lungă durată dintre Serbia și Rusia.

Un consilier al președintelui francez Emmanuel Macron a declarat că Franța este pregătită să asiste la o operațiune pentru a permite accesul în siguranță la portul Ucrainei de la Marea Neagră, Odesa.

