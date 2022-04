Război în Ucraina. ONU, gata să participe la evacuarea civililor din Azovstal. Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA

ACTUALIZARE 08.25 Kievul a cerut Sofiei să repare o parte din armamentul său greu în uzinele de profil din Bulgaria. Informația a apărut după întâlnirea dintre premierul Kiril Petkov și președintele Zelenski de la Kiev.

ACTUALIZARE 08.15 AIEA avertizează că rachetele care zboară deasupra centralelor nucleare din Ucraina ar putea duce la un accident nuclear. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat pe 28 aprilie că examinează rapoartele ucrainene conform cărora o rachetă a zburat direct deasupra unei centrale nucleare.

Dacă o rachetă scapă de sub control, ar putea duce la un accident nuclear, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, într-un comunicat.

ACTUALIZARE 07.55 ONU este gata să participe la evacuarea civililor din Azovstal din Mariupolul ocupat. La Kiev, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că au fost în desfășurare „discuții intense” cu privire la implicarea ONU și a Crucii Roșii în procesul de evacuare, potrivit The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 07. 52 Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toţi cei blocaţi în combinatul siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol.

Preşedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca şi o pot face în orice direcţie, militarii trebuie să iasă şi să depună armele", a declarat pentru TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.Viaţa şi îngrijirea lor medicală sunt garantate, dar nimic mai mult, a spus el.



Moscova nu vrea să le acorde trecere în siguranţă, iar Dmitri Peskov a subliniat că negocierile nu sunt un subiect.

ACTUALIZARE 07.50 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un "pas foarte important", transmite vineri dpa.

Președintele american Joe Biden a cerut Congresului să aprobe un nou ajutor financiar substanțial pentru Ucraina: 33 de miliarde de dolari, sprijin suplimentar pentru următoarele luni. Din această sumă, 20 de miliarde vor reprezenta ajutor militar. Biden a mai spus că banii și bunurile confiscate de la oligarhii ruși aflaţi pe lista celor sancționaţi vor fi folosiți pentru finanțarea apărării Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a subliniat din nou că Rusia este un agresor, iar Statele Unite nu luptă împotriva Rusiei, ci ajută Ucraina să se apere de violențele acesteia.

ACTUALIZARE 07.35 Un cetăţean britanic a fost ucis în Ucraina, iar un al doilea este dispărut, a anunţat Ministerul de Externe al Regatului Unit. Surse din Ucraina au declarat pentru BBC că bărbatul mort este Scott Sibley, despre care se presupune că a luptat pentru forțele ucrainene.

El este primul cetățean britanic care a confirmat că a fost ucis în conflict.

Nu au fost oferite detalii despre moartea lui Scott Sibley și cum sau când a dispărut a doua persoană. Surse diplomatice au spus că cel mai probabil cele două persoane ar fi fost voluntari străini care servesc în forțele armate ucrainene fie în Mariupol, fie în altă parte din Donbas.

ACTUALIZARE 07.30 Și un cetățean american, Willy Joseph Cancel, a fost ucis în timp ce lupta alături de forțele ucrainene în Ucraina, au confirmat membrii familiei lui Cancel pentru CNN.

---------------------------------------------------------

Rachetele au lovit Kievul în timpul vizitei Secretarului General al ONU, în care a criticat Consiliul de Securitate, organismul pe care îl conduce.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat pentru BBC că a fost șocat de atac. Chiar în acel moment, el stătea de vorbă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Antonio Guterres a spus că consiliul nu a reușit să prevină sau să pună capăt războiului din Ucraina. Aceasta a fost „o sursă de mare dezamăgire, frustrare și furie”, a spus el. „Permiteți-mi să fiu foarte clar: nu a reușit să facă tot ce i-a stat în putere pentru a preveni și a pune capăt acestui război”, a adăugat el.

Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, este însărcinat în mod special cu asigurarea păcii și securității globale.

Ucraina a respins 9 atacuri rusești în Donbas. Pierderile armatei ruse ca urmare a luptei includ șase tancuri, un sistem de artilerie, 12 vehicule blindate, o mașină și un tun antiaerian.

10 people injured as a result of missile attack on Kyiv.



Ukraine’s State Emergency Service reported that a Russian missile strike injured 10 people and partly destroyed the first two floors of a 25-story building.



State Emergency Service pic.twitter.com/2Dp7nJcz1q