Război în Ucraina, 200 de zile de la debutul invaziei | Armata ucraineană a eliberat peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse. Centrala de la Zaporojie, oprită complet

ACTUALIZARE 12.00 Ucraina a anunţat că trupele sale au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării, transmite agenţia France Presse.

ACTUALIZARE 11.30 Forţele ucrainene sunt pe cale să preia din nou controlul asupra localităţilor din jurul oraşului Izium graţie contraofensivei lor împotriva forţelor ruse în estul Ucrainei, a anunţat Kievul duminică, transmite AFP.



"Eliberarea unor porţiuni de teritoriu în districtele Kupiansk şi Izium din regiunea Harkov este în curs", a anunţat Statul Major ucrainean în cea de-a 200-a zi a conflictului. Anterior, Kievul a anunţat că trupele sale au intrat în Kupiansk.



La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prevestit o "eliberare rapidă" a ţării sale în această iarnă, dat fiind că ruşii "fug în unele direcţii", potrivit EFE.



În intervenţia sa la cea de-a 17-a reuniune a Strategiei Europene de la Ialta, care a avut loc vineri la Kiev, Zelenski a declarat că "iarna ar putea fi un punct de inflexiune" în eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia. "Însă, pentru aceasta, armata noastră are nevoie de o aprovizionare sistematică cu tipurile de arme necesare", a declarat Zelenski, potrivit unei informări publicate sâmbătă seara pe site-ul prezidenţial.



"Cred că iarna aceasta este un punct de inflexiune şi ar putea duce la eliberarea rapidă a Ucrainei. Vedem cum (ocupanţii) fug în unele direcţii. Dacă am fi un pic mai puternici în ceea ce priveşte armamentul, am putea elibera mai repede", a adăugat el.



Zelenski a subliniat că armata ucraineană doar va avansa, eliberând teritoriul Ucrainei de invadatori. "Suntem mereu gata să ne apărăm pământul", a spus el.



Însă Zelenski a avertizat totodată că Moscova speră "să zdrobească" rezistenţa ucraineană în această iarnă, contând pe probleme precum încălzirea şi o eventuală slăbire a sprijinului occidental acordat Ucrainei ca urmare a creşterii preţurilor la energie electrică.



"Rusia face totul pentru a zdrobi rezistenţa Ucrainei, a Europei şi a lumii în timpul celor 90 de zile de iarnă. (...) Este ultimul său argument", a atras atenţia şeful statului ucrainean, citat de AFP.



"Se presupune că brutalitatea iernii ajută atunci când brutalitatea oamenilor nu mai este de ajuns", a apreciat el, pe fondul recuceririi de către armata ucraineană a unor teritorii importante în estul Ucrainei.



Armata rusă ar putea totodată să lovească "întreprinderi şi infrastructură care asigură încălzirea" Ucrainei, a atenţionat Zelenski, făcând apel la occidentali să furnizeze Kievului cât mai repede sisteme de apărare antiaeriană.



În opinia lui Zelenski, Rusia ar putea totodată "să-şi reducă la zero" livrările de gaz către Europa pentru a constrânge capitalele occidentale să ajungă la o înţelegere cu Moscova.



"Trebuie să ne pregătim societăţile (...). Iarna va fi dură pentru toţi, din Letonia şi Polonia în Marea Britanie şi în Statele Unite. (...) Trebuie să supravieţuim acestei ierni", a insistat Zelenski, care le-a cerut occidentalilor să rămână uniţi în faţa Rusiei, temându-se de o "oboseală" în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.



"Sprijinul acordat Ucrainei în războiul său trebuie menţinut. (...) Avem nevoie de lucruri concrete: arme, rachete, sprijin financiar şi politic. (...) Nu-i ascultaţi pe cei care spun 'destul'. Nu va exista 'destul' până când nu vom fi învins'', a decretat Zelenski.



El a atras atenţia cu privire la încercările occidentalilor de "a împinge" Kievul la compromisuri cu Moscova.



"Nu ne putem permite să ne oprim. Este principalul meu mesaj către (...) anumiţi lideri care ne împing în braţele" Rusiei, a avertizat Zelenski. Negocierile cu Moscova sunt în prezent imposibile, căci "nimeni nu crede" ce spun autorităţile ruse, a adăugat el.



Potrivit unui portal de informaţii ucrainean, secretarul de stat american Antony Blinken a adus în discuţie ideea reluării negocierilor de pace în timpul întâlnirii pe care a avut-o joi la Kiev cu Zelenski, notează AFP.



Ministrul apărării ucrainean Oleksii Reznikov a exclus la rândul său orice fel de compromis teritorial cu Rusia, îndeosebi în ceea ce priveşte Crimeea, peninsulă ucraineană anexată ilegal de Moscova în 2014, şi Donbas, un vast bazin industrial în estul Ucrainei, aflat din acelaşi an sub controlul parţial al separatiştilor susţinuţi de Rusia.



"Nu putem vorbi decât de restabilirea suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei, în cadrul frontierelor recunoscute în 1991", când această ţară şi-a proclamat independenţa de URSS, a insistat Reznikov. "Aceasta vrea să însemne că întreaga Crimee face parte din Ucraina, la fel şi Donbasul", a subliniat oficialul ucrainean, insistând totodată pe sumele pe care Moscova va trebui în viitor să le acorde ţării sale sub formă de reparaţii de război şi asupra nevoii ca liderii ruşi să fie pedepsiţi.

ACTUALIZARE 10.30 Armata Ucrainei a recucerit aproximativ "2.000 de kilometri de teritoriu" în septembrie, a anunţat sâmbătă preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că armata rusă face o "alegere bună" fugind din faţa contraofensivei Ucrainei în nord-estul şi sudul ţării, notează AFP.



"Până acum, de la începutul lunii septembrie, au fost eliberaţi aproximativ 2.000 km de teritoriu", a spus Volodimir Zelenski într-un mesaj video postat pe Telegram. El nu a precizat dacă este vorba despre kilometri pătraţi.

Joi, comandantul-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a declarat că trupele sale au eliberat peste 1.000 de kilometri pătraţi din teritoriul ocupat anterior.



"În ultimele zile, armata rusă ne arată ce are mai bun: spatele. La urma urmei, este o alegere bună pentru ei să fugă", a subliniat Volodimir Zelenski. "Nu există loc în Ucraina pentru ocupanţi şi nu va fi niciodată", a adăugat el.

La începutul lui septembrie, armata ucraineană a anunţat mai întâi o contraofensivă în sud, înainte de a efectua săptămâna aceasta o străpungere neaşteptată şi fulgerătoare a liniilor ruse din nord-est, în regiunea Harkov.



Preluarea sa de către forţele ucrainene ar putea pune o problemă serioasă Moscovei, deoarece oraşul se află pe rute de aprovizionare spre alte poziţii ruse de pe linia frontului.



Eliberarea unui alt oraş strategic, Izium, pare, de asemenea, iminentă, armata rusă anunţând că îşi retrage trupele pentru a apăra zona separatistă Doneţk.



Moscova cucerise acest oraş după săptămâni de lupte în primăvară, mai scrie AFP.

ACTUALIZARE 09.30 Operaţiunile la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, aflată sub controlul forţelor ruse, au fost oprite complet ca măsură de siguranţă, a anunţat duminică Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), într-un comunicat de presă, transmite Reuters.



Centrala "este oprită complet", după ce Energoatom a deconectat unitatea şase de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la ora 3:41 (00:41 GMT). "Se fac pregătiri pentru răcirea sa şi transferul în starea de răcire", a adăugat Energoatom.



Compania a menţionat că sâmbătă a readus la capacitate operaţională conexiunea la sistemul electric, despre care a spus că a fost afectată de bombardamentele ruse, permiţând centralei să fie alimentată de la sistemul energetic ucrainean.



"Astfel, a fost luată decizia de oprire a reactorului nr. 6 şi de transfer la cea mai sigură stare - oprirea la rece", a adăugat Energoatom, care a menţionat că riscul unor noi avarii la reţea "rămâne ridicat", ceea ce ar obliga autorităţile să treacă centrala "pe alimentare de la generatoare pe diesel, alimentare a cărei durată este limitată de resursa tehnologică şi de cantitatea de combustibil diesel aflată la dispoziţie".



Potrivit dpa, care citează la rândul său comunicatul Energoatom, centrala opera deja "în modul insulă" în ultimele trei zile, ceea ce înseamnă că producea electricitate doar pentru funcţionarea sa în siguranţă, dat fiind că toate liniile de înaltă tensiune care o legau de reţeaua de energie electrică a Ucrainei au fost avariate din cauza bombardamentelor.



Sâmbătă seara, o linie de înaltă tensiune la reţeaua ucraineană a fost refăcută. S-a decis ca centrala Zaporojie să primească energie electrică prin această linie şi să fie ulterior oprit ultimul reactor în funcţiune, scrie dpa.



Centrala a mai fost oprită de urgenţă în august, după ce a fost bombardată, aminteşte dpa. Rusia şi Ucraina se acuză reciproc de bombardarea centralei, riscând un dezastru nuclear.



Ucraina a declarat miercuri că ar putea să fie nevoită să închidă centrala nucleară Zaporojie şi le-a cerut locuitorilor din zonele adiacente să se evacueze pentru propria lor siguranţă.



Iar vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a informat în legătură cu o "întrerupere totală a energiei electrice" în oraşul ucrainean Energodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie, situaţie care "pune în pericol siguranţa operaţiunilor" centralei.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut demilitarizarea zonei din jurul centralei.

ACTUALIZARE 09.00 Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a criticat sâmbătă neutralitatea Indiei în faţa invaziei ruse a Ucrainei, acuzând ţara că "beneficiază" de "sacrificiile" ucrainene şi occidentale, notează AFP.

"Nu poţi fi neutru şi să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic atunci când practic beneficiezi de sacrificiile noastre", a declarat el la forumul internaţional Yalta European Strategy (YES) de la Kiev.

De la începutul invaziei sale în Ucraina, care i-a atras o serie de sancţiuni occidentale, printre embargouri asupra petrolului rusesc, Moscova a devenit principalul furnizor de ţiţei al Indiei.

Rafinăriile indiene beneficiază de reduceri semnificative pe fondul creşterii preţurilor la benzină în Europa.

"India are posibilitatea de a cumpăra petrol rusesc la un preţ foarte mic, rezolvându-şi astfel problemele interne doar pentru că cineva moare în Ucraina şi că cineva din Europa impune sancţiuni", a adăugat Dmitro Kuleba. "Cred că India ne este datoare", a continuat el.

ACTUALIZARE 08.45 Ucraina a declarat miercuri că ar putea să fie nevoită să închidă centrala nucleară Zaporojie şi le-a cerut locuitorilor din zonele adiacente să se evacueze pentru propria lor siguranţă.

