Război în Ucraina | SUA, aliaţii din NATO şi ţări partenere au decis să livreze ajutor militar Ucrainei. Explozie la un depozit de muniţii din Rusia

ACTUALIZARE 08.33 Regiunea Dnipropetrovsk a fost puternic bombardat peste noapte. Trupele ruse au bombardat Zelenodolsk, Marianske și Velika Kostromka, distrugând infrastructura energetică. În zonă au avut loc scurgeri de petrol și un incendiu, a declarat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko.

ACTALIZARE 08.21 Rușii au tăiat gazul pentru Polonia și Bulgaria.

ACTUALIZARE 07.53 Un depozit de muniții din regiunea Belgorod din Rusia este în flăcări, a declarat guvernatorul regional, citat de CNN.

"Conform informațiilor preliminare, un depozit de muniții este în flăcări în apropierea satului Staraia Nelidovka", a spus Viacheslav Gladkov. Staraia Nelidovka se află în apropierea graniței cu Ucraina.

Explozii au fost auzite și în provincia rusă Kursk, aici se pare că e vorba de lansări ale sistemelor locale de apărare antiaeriană.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2