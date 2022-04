Război în Ucraina | Secretarul general al ONU ajunge astăzi la Bucha, Irpin și Borodianka. Putin: O intervenție din exterior în Ucraina va avea „un răspuns fulgerător” din partea Rusiei

ACTUALIZARE 08.18 SUA au informaţii credibile conform cărora armata rusă a executat soldaţi ucraineni care au încercat să se predea lângă Doneţk, a declarat miercuri ambasadorul general pentru justiţia penală globală, Beth Van Schaack, la ONU.

”Mesajul nostru simplu către conducerea militară şi politică a Rusiei: lumea urmăreşte, iar voi veţi fi traşi la răspundere”, a transmis oficialul.

Beth Van Schaack, the U.S. ambassador-at-large for global criminal justice, declared that there is "credible information that #Russian soldiers executed #Ukrainian soldiers who tried to surrender in #Donetsk region.