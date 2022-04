Război în Ucraina | Podul care leagă Odesa de sud-vestul Ucrainei, vizat de un nou atac cu rachete. Explozie la un depozit de muniţii din Rusia

Belgorod, Rusia

ACTUALIZARE 10.57 Trei piloți ruși suspectați că au bombardat clădiri civile din regiunile Harkov și Sumî se numără printre cei șapte militari ruși împotriva cărora momentan Kievul pregătește acuzații pentru crime de război, a declarat procurorul general ucrainean pentru Reuters.

Celelalte persoane sunt doi operatori ai unui lansator de rachete care ar fi bombardat așezările civile din regiunea Harkov și doi militari suspectați că au ucis un locuitor din împrejurimile Kievului, după care i-au violat soția.

Procuratura ucraineană a declarat că a sesizat persoanele că sunt suspecți și că anchetele sunt în desfășurare, adăugând că nu au fost depuse acuzații la instanță.

ACTUALIZARE 10.45 Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a ucis cel puțin 217 copii, în timp ce peste 610 au fost răniți, a transmis miercuri Procuratura Generală a Ucrainei.

Autoritățile consideră că, în realitate, este vorba despre un număr mult mai mare de victime.

Prosecutor General’s Office: Russia’s war kills 217 children, injures over 610.



As of April 27, the oblasts with the most casualties are Donetsk, Kyiv, and Kharkiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2022

ACTUALIZARE 10.41 Australia trimite șase obuziere și muniție în Ucraina, dar şi ajutor umanitar în valoare de 65 de milioane de dolari.

#Australia sends six howitzers and ammunition to #Ukraine.



In addition, Australia is sending humanitarian aid worth $65 million and at least 70,000 tons of thermal coal. pic.twitter.com/zFcmd2EYRi — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022

ACTUALIZARE 10.10 Podul care leagă Odesa de sud-vestul Ucrainei, vizat de un nou atac cu rachete. Este vorba despre podul de la Zatoka de peste Nistru, puternic avariat în urma unui atac cu rachete lansat cu o zi în urmă.

ACTUALIZARE 09.37 Rusia susține că a preluat controlul asupra regiunii Herson și a altor teritorii din estul și sudul Ucrainei.

"Armata rusă a preluat controlul asupra întregii regiuni Herson, părţi din regiunile Zaporojie şi Nikolaev (Mikolaiv), precum şi părţi semnificative din Republicile Populare Doneţk şi Lugansk", a anunţat general-colonelul Mihail Mizinţev.

ACTUALIZARE 09.33 Regiunea Belgorod din Rusia prelungeşte starea de alertă în privinţa ameninţării teroriste, după exploziile şi incendiul de la un depozit de muniţii.

Guvernul regional le cere cetățenilor din regiune să nu participe la adunări în masă și să aibă asupra lor actele de identitate atunci când ies în oraș. Folosirea de petarde și artificii este, de asemenea, interzisă prin ordin.

ACTUALIZARE 08.33 Regiunea Dnipropetrovsk a fost puternic bombardat peste noapte. Trupele ruse au bombardat Zelenodolsk, Marianske și Velika Kostromka, distrugând infrastructura energetică. În zonă au avut loc scurgeri de petrol și un incendiu, a declarat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko.

ACTALIZARE 08.21 Rușii au tăiat gazul pentru Polonia și Bulgaria.

Compania de gaze controlată de stat a Rusiei, Gazprom, a informat Polonia și Bulgaria – atât membre NATO, cât și membre ale Uniunii Europene – că va opri livrările începând de miercuri, primele astfel de întreruperi de când președintele rus Vladimir Putin a declarat că „țările neprietenoase” vor trebui să plătească gazele naturale furnizate în ruble în loc de alte valute. Liderii europeni au respins cererea lui Putin și au acuzat Gazprom de încălcarea contractelor sale, scrie Washington Post.

ACTUALIZARE 07.53 Un depozit de muniții din regiunea Belgorod din Rusia este în flăcări, a declarat guvernatorul regional, citat de CNN.

"Conform informațiilor preliminare, un depozit de muniții este în flăcări în apropierea satului Staraia Nelidovka", a spus Viacheslav Gladkov. Staraia Nelidovka se află în apropierea graniței cu Ucraina.

Explozii au fost auzite și în provincia rusă Kursk, aici se pare că e vorba de lansări ale sistemelor locale de apărare antiaeriană.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 27, 2022

ACTUALIZARE 07.48 Ministrul britanic de externe, Liz Truss, urmează să lanseze un apel miercuri la "dublarea sprijinului" pentru Ucraina şi la pregătirea pentru un război "pe termen lung" după invazia rusă, notează AFP.

"Geopolitica s-a întors", urmează să afirme ministrul britanic în cursul unui discurs, miercuri, la Mansion House, reşedinţa oficială a Lordului-Primar al City of London.

"Să fim sinceri, arhitectura imaginată pentru a garanta pacea şi prosperitatea este un eşec cu Ucraina", trebuie să spună ea. "Avem nevoie de o nouă abordare".

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat că livrările de armament ale Occidentului către Ucraina înseamnă că în esență NATO este implicată într-un război cu Rusia.

Diplomatul rus a mai susținut că există riscul escaladării conflictului prin utilizarea armelor nucleare.

Intervenția sa vine după ce în cursul weekendului a avut loc prima vizită a unor înalți demnitari americani la Kiev, respectiv secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin.

Austin a spus că SUA vor să vadă armata rusă slăbită și că Ucraina poate câștiga războiul.

ŞTIRILE ZILEI