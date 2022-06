Război în Ucraina | După 100 de zile de la începutul invaziei, forțele ruse ocupă 20% din teritoriul țării. Armata națională a avut „un oarecare succes în luptele de la Severodonețk

Lansator de rachete HIMARS

ACTUALIZARE 11.15 Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a postat pe Twitter că Ucraina nu intenționează să folosească armele SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei. Acesta a adăugat că rusia dezinformează când spune contrariul.

ACTUALIZARE 11.00 Armata rusă a pierdut 30.950 de soldați de la începutul invaziei în Ucraina, potrivit Statului Major al Armatei de la Kiev.

Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qIiwfFqXql — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022

ACTUALIZARE 10.30 Invadatorii ruși pregătesc un pseudo-referendum în raioanele ocupate din regiunea Zaporojie relatează presa locală. Ei plănuiesc să desemneze Melitopol drept capitală a „Republicii Populare Zaporojia”.

ACTUALIZARE 10.00 Forțele ucrainene au început antrenamentele pe lansatoarele de rachete multiple americane HIMARS, transmite reporterul acreditat la Pentagon, Matt Seyler, citat de Nexta Tv.

Pentagon reporter and producer ABC News Matt Seyler reports that Ukrainian forces have begun training on American HIMARS multiple rocket launchers. https://t.co/vwyB9UoH5J — NEXTA (nexta_tv) June 3, 2022

ACTUALIZARE 09.30 Rusia obține acum succes tactic în Donbas și controlează mai mult de 90% din Lugansk, a transmis Ministerul Apărării din Regatul Unit în raporttul despre situația de pe fronturile din Ucraina publicat în această dimineață. După ce forțele ruse nu au reușit să îndeplinească obiectivele inițiale de a ocupa Kievul și centrele guvernamentale, Rusia se concentrează asupra Donbasului, se arată în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



StandWithUkraine pic.twitter.com/gtepCytay9 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 3, 2022

ACTUALIZARE 08.00 Flota rusească a Pacificului a început o serie de exerciții care vor dura o săptămână și care implică peste 40 de nave de război și 20 de avioane, a informat vineri agenția de știri de stat TASS, citând Ministerul Apărării.

ACTUALIZARE 07.50 Câștiguri ale armatei ucrainene în sud. Forțele ucrainene spun că au făcut progrese semnificative în timpul ofensivei împotriva pozițiilor rusești în regiunea de sud ocupată Herson. Unitatea de Apărare Teritorială AZOV Dnipro a declarat că forțele armate au eliberat 8 kilometri din „teritoriul ocupat”.

Forțele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a declarat Volodimyr Zelenski într-un discurs video adresată Parlamentului din Luxemburg. Linia frontului de luptă se întinde pe mai mult de 1.000 km, a spus președintele ucrainean, adăugând că 100 de ucraineni mor zilnic în estul Ucrainei și alte 450-500 de persoane au fost rănite.

Ucraina a avut „un oarecare succes” în luptele de la Severodonețk, dar este prea devreme pentru a mă pronunța, a declarat Zelenski. „Situația de acolo este cea mai grea acum, la fel ca în orașele și comunitățile din apropiere – Lisichansk, Bakhmut și altele. Multe orașe se confruntă cu un puternic atac rusesc”, a spus el în ultimul său discurs adresat poporului ucrainean.

Zelenski a vorbit, de asemenea, noile rachete și muniții pe care SUA le vor trimite Ucrainei. „Statele Unite au confirmat că sistemele moderne de rachete de foc HIMARS sunt trimise în țara noastră. Aceste arme vor ajuta cu adevărat la salvarea vieților poporului nostru și la protejarea pământului nostru. Sunt recunoscător președintelui Biden, tuturor prietenilor noștri americani și oamenilor. al Statelor Unite pentru sprijinul lor”, a adăugat el.

Aproximativ 60% din infrastructura și clădirile rezidențiale din Lisichansk, unul dintre cele două orașe din est aflate încă sub control cel puțin parțial ucrainean, au fost distruse în urma atacurilor, potrivit unui oficial local. Oleksandr Zaika, șeful administrației civile-militare a orașului, a declarat că 20.000 de oameni au rămas în oraș. Populația orașului înainte de război era de 97.000.

Zone din regiunea Donețk „sunt atacate constant cu rachete”: orașele Bakhmut și Sloviansk se numără printre zonele bombardate, a declarat joi Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare Donețk. De asemenea, trupele ruse „se deplasează pe direcția Liman-Izium pentru a captura teritoriile Sloviansk și Kramatorsk”, iar autostrada de la Bakhmut la Lisichansk „rămâne sub focul inamicului”, a spus el. Cel puţin şapte persoane au fost ucise şi alte 10 au fost rănite în ultimele 24 de ore în regiunea Doneţk, a spus Kirilenko. În regiune, au mai rămas doar 340.000 din cei 1,6 milioane de oameni care trăiau acolo.

Aproximativ 800 de persoane, inclusiv copii, se ascund sub fabrica de produse chimice Azot din Severodonețk, potrivit Serhii Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk. Ministerul Regatului Unit al Apărării a declarat că Rusia a preluat controlul asupra majorității Severodonețk, un oraș-cheie din estul Ucrainei, care a fost supus bombardamentelor rusești intense.

Civilii sunt îndemnați să fugă din orașul Sloviansk, din estul Ucrainei, pe măsură ce bombardamentele din Rusia se intensifică în orașul în care apa și electricitatea lipsesc. 100 de persoane au ascultat joi apelul primarului și au părăsit orașul.

Oficialii pro-ruși din regiunea ocupată Zaporojie, din Ucraina, au declarat că a fost emis un decret pentru „naționalizarea” bunurilor statului în regiunea de sud-est. Şeful-adjunct al administraţiei impuse de Moscova, Andrei Trofimov, a declarat că naţionalizarea va afecta terenurile, resursele naturale şi sectoarele strategice ale economiei, precum şi proprietăţile deţinute de statul ucrainean la data de 24 februarie.

Ucraina a dublat joi ratele dobânzilor până la 25%, încercând astfel să stopeze inflația cu două cifre și să protejeze moneda nașională, care s-a prăbușit de la invazia Rusiei. Este prima intervenție în privința dobânzilor bancare de laînceputul războiului în 24 februarie. Guvernatorul băncii centrale ucrainene, Kyrylo Shevchenko, a majorat rata dobânzii de referință de la 10% la 25%.

Casa Albă a anunțat o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând oficialii guvernamentali și elitele ruse, precum și mai multe iahturi care au legătură cu Vladimir Putin. Sancțiunile au fost anunțate de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, care a declarat că este „recunoscător” SUA și secretarului de stat, Antony Blinken, pentru o nouă tranșă de arme de 700 de milioane de dolari pentru Ucraina.

SUA au confirmat că au desfășurat operațiuni cibernetice ofensive în sprijinul Ucrainei: Cyber Command, unitate a armatei americane, a desfășurat operațiuni cibernetice ofensive în sprijinul Ucrainei, a confirmat șeful comandamentului, citat de CNN.

A face posibilă aderarea Ucrainei la blocul celor 30 de națiuni este în interesul strategic al UE, dar și în „datoria noastră morală”, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,. Zelenski a declarat în ultimul său discurs național: „În câteva săptămâni, așteptăm răspunsul Uniunii Europene cu privire la problema statutului de candidat pentru Ucraina. Așteptăm cu mare nerăbdare.”

Șeful ONU, Martin Griffiths, se află vineri la Moscova pentru a discuta despre reluarea exporturilor de cereale și alte alimente din porturile Ucrainei de la Marea Neagră. De la invazie, transporturile de cereale ucrainene din porturile sale de la Marea Neagră s-au blocat și peste 20 de milioane de tone de cereale sunt stocate în silozuri, în timp ce Moscova spune că sancțiunile occidentale impuse Rusiei i-a afectat exporturile de îngrășăminte și cereale.

Rusia l-a acuzat pe fiul unui deputat conservator britanic de implicare în uciderea unui comandant de brigadă din Cecenia pe teritoriul Ucrainei. Garda Națională a Rusiei a declarat că unul dintre comandanții săi, luptătorul cecen Adam Bisultanov, a fost ucis pe 26 mai într-o ciocnire cu un „grup de mercenari din Marea Britanie și SUA”, care îl includea și pe „fiul unui parlamentar britanic”, Ben Grant.

