Război în Ucraina | Explozie lângă turnul principal de televiziune din Herson. Putin: O intervenție din exterior în Ucraina va avea „un răspuns fulgerător” din partea Rusiei

ACTUALIZARE 10.25 Administrația militară regională Zaporojie transmite că trupele ruse au bombardat case din sectorul privat cu rachete aer-sol Kh-55. Două case au fost avariate.

A photo of the damage caused by a #Russian air-to-ground missile in #Zaporizhzhya region. pic.twitter.com/37Y4Mh6c6B — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

ACTUALIZARE 10.11 Londra, prin faptul că a recunoscut legitimitatea loviturilor ucrainene asupra bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, tocmai a justificat loviturile aeriene rusești asupra lanțurilor logistice din mai multe state NATO, care aprovizionează Kievul cu arme, scrie Pravda.

„Polonia și România sunt primele pe lista celor care o caută cu lumânarea”, scriu rușii

ACTUALIZARE 09.56 Oraşul Herson va trece la utilizarea rublei de la 1 mai, transmite Ria Novosti. Un oficial din administrația militaro-civilă a regiunii a declarat pentru Ria Novosti că tranziția va avea loc pe o perioadă de patru luni, timp în care vor fi în circulație în paralele rubla rusească și grivna ucraineană

ACTUALIZARE 09.52 Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, care lucrează pentru portalul de ştiri RusNews, a fost reţinută după ce a informat despre "un presupus atac aerian rusesc" în martie asupra Teatrului Dramatic din oraşul ucrainean Mariupol (sud-est), unde se refugiaseră sute de civili, a informat miercuri agenţia Sputnik.

ACTUALIZARE 09.35 În combinatul Azovstal din Mariupol se află în prezent peste 400 de răniţi, militari şi civili, potrivit unor surse din batalionul Azov, parte integrantă a forţelor armate ucrainene.

Un sanitar din batalion, identificat doar ca Hassan, a declarat miercuri la televiziunea publică ucraineană că cifra este în continuă creştere dat fiind că "focul de artilerie, bombardamentele şi impactul rachetelor nu se opresc nicio secundă".

ACTUALIZARE 09.25 Imagini în premieră cu presupusul atac asupra clădirii sediului Serviciului de Securitate de la Tiraspol (GMB) au fost publicate de presa din stânga Nistrului.

În înregitrarea video pot fi obervați trei bărbați care, după ce coboară dintr-un automobil, lansează trei grenade şi fug de la faţa locului. Clipul a fost făcut public de televiziunea TSV Tiraspol pe canalul său Telegram.

ACTUALIZARE 09.08 Explozii în Herson. Ar fi fost lovit un turn de televiziune, iar canalele rusești au încetat să mai fie disponibile în zonă.

The TV tower was hit. The broadcasts of Russian TV channels in the city were cut off. pic.twitter.com/ZJWdgt1Rkh — هاكان الأصفر (@sarihakann) April 27, 2022

ACTUALIZARE 08.37 Ucraina a afirmat miercuri că se aşteaptă la "săptămâni extrem de dificile" împotriva armatei ruse care "a acumulat deja forţe pentru o ofensivă majoră în estul" ţării, o prioritate pentru Moscova, notează AFP.

"Avem săptămâni extrem de dificile în faţă", a avertizat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, într-un comunicat pe Facebook, lansând un apel ucrainenilor "la rezilienţă şi unitate" după mai bine de două luni de conflict cu Rusia.

"Din păcate, vom pierde mai mulţi soldaţi înainte de a câştiga", a adăugat el, estimând că "vor fi mai multe distrugeri şi răniţi".

ACTUALIZARE 08.18 SUA au informaţii credibile conform cărora armata rusă a executat soldaţi ucraineni care au încercat să se predea lângă Doneţk, a declarat miercuri ambasadorul general pentru justiţia penală globală, Beth Van Schaack, la ONU.

”Mesajul nostru simplu către conducerea militară şi politică a Rusiei: lumea urmăreşte, iar voi veţi fi traşi la răspundere”, a transmis oficialul.

Beth Van Schaack, the U.S. ambassador-at-large for global criminal justice, declared that there is "credible information that #Russian soldiers executed #Ukrainian soldiers who tried to surrender in #Donetsk region. — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

”Acum avem informaţii credibile că o unitate militară rusă care opera în vecinătatea Doneţk a executat ucrainenii care încercau să se predea, în loc să-i aresteze”, a spus Van Schaak, potrivit CNN. ”Dacă este adevărat, aceasta ar fi o încălcare a unui principiu de bază al legilor războiului: interzicerea executării civililor şi a combatanţilor care sunt în afara luptei”, a adăugat ea.