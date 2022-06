Război în Ucraina | Cinci civili au fost uciși după exploziile din apropierea orașului Donețk. Explozii puternice au zguduit Kievul duminică dimineaţa. Situaţia la Severodoneţk rămâne extrem de dificilă

ACTUALIZARE 08.10 Explozii puternice au zguduit Kievul duminică dimineaţa, a anunţat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, într-un mesaj difuzat pe Telegram.

''Câteva explozii au avut loc în cartierele Darnytsky şi Dniprovsky din oraş. Echipele de intervenţie sting incendiul'', a scris primarul capitalei Ucrainei. Sirenele au sunat în multe alte oraşe ale ţării.

ACTUALIZARE 07.50 ''Lupte de stradă'' au loc în Severodoneţk, un oraş strategic din estul Ucrainei, unde forţele Moscovei au lansat o ofensivă puternică pentru a controla întregul bazin minier Donbass.



''Situaţia la Severodoneţk, unde continuă luptele de stradă, rămâne extrem de dificilă'', a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat în noaptea de sâmbătă spre duminică, deplângând ''raidurile aeriene, tirurile de artilerie şi cu rachete constante''.

ACTUALIZARE 07.30 Forţele ucrainene încearcă să ''restabilească controlul deplin'' la Sievierodoneţk, un oraş cheie din estul Ucrainei, a declarat sâmbătă primarul oraşului Oleksandr Striuk.

Explozii în Donețk: Cinci persoane au fost ucise și 20 au fost rănite în urma exploziilor multiple din apropierea orașului Donețk. Atacurile au fost provocate de forțele armate ucrainene, a informat agenția de presă de stat rusă TASS. Orașul este deținut de autodeclarata Republică Populară Donețk, dar este rareori bombardat de forțele ucrainene. Oficialii ucraineni nu au făcut comentarii în legătură cu exploziile.

Biserici distruse: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că artileria rusă a „distrus” 113 biserici de la invazia Ucrainei. „Printre ei se numără și cele vechi – cele care au rezistat celui de-al Doilea Război Mondial, dar nu au rezistat ocupației ruse”, a spus el. Biserica Tuturor Sfinților din Lavra Sviatohirsk a fost „distrusă” de bombardamentele rusești, a transmis CNN sâmbătă.

Lupta pentru Severodonetsk: Armata rusă „își alocă toate rezervele în” capturarea orașului Severodonețk, din regiunea Lugansk de est, potrivit lui Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale. „Au reușit anterior să captureze cea mai mare parte a orașului, dar acum armata noastră i-a împins înapoi”, a spus el, susținând că rușii „suferă pierderi uriașe”. Haidai a declarat sâmbătă că Ucraina controlează aproximativ jumătate din Severodonețk.

Sute de oameni fug zilnic din Sloviansk: Sute de oameni fug din orașul de est, deoarece armata ucraineană afirmă că unitățile ruse sunt consolidate în apropiere de Sloviansk, cu scopul de a relua ofensiva. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat vineri că rușii comasează 20 de grupuri tactice de batalion în zonă. În prezent, în Sloviansk au rămas aproximativ 22.000 de oameni, aproximativ o cincime din populația de dinainte de război.

On the Int. Day of Innocent Children Victims of Aggression, Ukrainian first lady Olena Zelenska and other officials commemorated 261 children killed by the Russian war against Ukraine by hanging bells near St. Sophia Cathedral in Kyiv that symbolize the voices of killed children pic.twitter.com/MrFrilAJ40