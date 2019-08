Raul Badiu se intoarce in tara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Raul Badiu revine în România după accidentul suferit în Junior WRC. Singurul regret al pilotului este că nu a putut parcurge toate probele Raliului Finlandei, competiția la care a visat să participe de când a pornit în cariera din motorsport.

"Am avut un feeling foarte bun la WRC Finlanda, încă de la recunoașteri, am visat să particip la acest raliu chiar de la început, de când m-am apucat să particip la curse, și anul acesta în sfârșit s-a întâmplat.

Ne-a ajutat mult și experiența de anul trecut de la recunoașteri, am mers tare de la început. Chiar dacă nu am avut parte de teste, ne-am simțit foarte bine pe probe și cu mașina. Am avut un ritm foarte bun, o încredere foarte mare, am avut timpi foarte competitivi fără să forțăm, fără să avem niciun moment la limită până atunci, în schimb pe proba specială numărul șase o capcană clasică din Finlanda, un viraj pe un vârf de pantă, unde nu mă așteptam ca mașina să descarce și să mă arunce de pe traiectoria ideală, "m-a vărsat" cum se spune, am ajuns în șanț, am lovit niște bolovani și m-am dat peste cap.

Mă bucur mult că Gabriel, copilotul meu, nu a pățit nimic, din păcate eu nu am fost așa de norocos, mi-am rupt cinci coaste, am un plămân perforat și câteva contuzii, dar din câte mi-au spus doctorii, o să-mi revin în aproximativ șase săptămâni.

Serviciul medical din Finlanda și organizatorii au fost foarte profesioniști, foarte prompți, m-au luat cu elicopterul, m-au îngrijit și sunt în afara oricărui pericol, n-am avut niciun moment dubii că nu sunt pe mâini bune. O să-mi revin, sper în timp util pentru ultima etapă WRC, Wales din octombrie, și să continuăm unde am rămas, eu nu cred că o să mă încetinească experiența asta, ba mai mult sunt foarte încrezător, am văzut că pot să merg repede, cu mai multă atenție la recunoașteri și o abordare inteligentă, cred că vom progresa și vom termina cu bine etapele următoare."

ŞTIRILE ZILEI