Raul Badiu ia mâine startul în Raliul Suediei

WRC

Celebrele probe speciale Vargåsen şi Nebunia zăpezii de la Färjestadstravet au fost anulate, raliul urmând să se desfăşoare pe un traseu împins foarte aproape de graniţa cu Norvegia, între Karlstad şi Torsby. Pilotul de Raliuri Adi Teslovan a făcut pentru Ştirile TVR o radiografie a primei etape de WRC şi a comentat debutul echipajului românesc în competiţia mondială:

"După o primă etapă încheiată în Ianuarie la Monte Carlo cu Victoria lui Thierrry Neuville de la Hyundai urmează etapa din Suedia.

Monte Carlo este un raliucare se trăieşte la intensitate de fiecare dată, în primul rând deoarece este prima etapă din Campionatul Mondial, care vine după o pauză de câteva luni. Orice împătimit de raliuri îşi dorește să vadă noile mașini, echipele în formule diferite, elemente care fac această etapă una specială. Nici în acest an etapa de la Monte Carlo nu a dezamăgit din punct de vedere al spectacolului. După primele probe de joi seara am trăit cu impresia că m-am întors în anii ’80, am văzut foarte mulți spectatori pe probe, o atmosferă de vis pe probele de lângă superbul orășel Gap.

Nici din punct de vedere sportiv surprizele nu au lipsit, am văzut un Elfyn Evans dezlănțuit cu a sa Toyota Yaris, britanicul arătând un ritm extrem de susținut pe tot parcursul raliului, Ogier reușind să îl surclaseze cu greu, de asemenea Esapeka Lapi a avut o evoluție extrem de plăcută terminând pe 4 raliul. Din păcate Campionul Mondial din 2019 Ott Tanak a avut parte de o ieșire în decor spectaculoasă, care din fericire nu a avut urmări grave doar o mașină distrusă complet.

Urmeză Suedia, o etapă care risca să fie anulată din cauza vremii călduroase care a topit zăpada pe porțiuni mari de pe probele speciale, astfel organziatorii au fost nevoiți să modifice parțial itinerarul raliului și să anuleze anumite probe pentru a îndeplinii condițiile cerute de FIA.

Odată cu Raliul Suediei debutează și campionatul mondial de juniori, Suedia fiind prima din cele 5 etape.

Așteptăm cu nerăbdare și evoluția colegilor noștri echipajul Raul Badiu/Gabi Lazăr, reprezentanții țării noastre în acestă competiție supremă, Raul și Gabi având un program complet și pentru acest an.

Va fi o etapă foarte grea, avem 16 înscriși la acestă etapă cu nume precum Ken Torn – protejatul lui Ott Tanak, Oscar Solberg fiul lui Hening Solberg, Tom Kristensson vicecampionul de anul trecut, Fabio Andolfi cel mai experimentat pilot la start – 33 de starturi in WRC aceștia sunt doar câțiva dintre cei care vor avea pretenții la podiumul din acest an al Campionatului Mondial de Juniori.

Foto credit: Ştefan Băjenaru

ŞTIRILE ZILEI