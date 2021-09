Rata de infectare cu SARS COV-2 a depășit trei la mia de locuitori, în Timișoara. Spitalul 'Victor Babeş' suplimentează numărul paturilor din 'zona roşie'

Numărul tot mai mare de îmbolnăviri din județ dar și în Timișoara îi îngrijorează pe medici. În spitale, paturile sunt mereu ocupate cu pacienți de toate vârstele.

În spitalele din judeţ sunt internați peste 220 de bolnavi cu COVID-19, în timp ce la ATI se aflau duminică 37 de persoane.

În judeţ sunt 33 de localităţi care au depăşit indicele de infectare cu SARS-CoV-2 de 2 la mia de locuitori.

Numărul de paturi din zona roşie a Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara, destinate cazurilor COVID-19, a fost suplimentat începând de luni ca urmare a "exploziei" de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, a declarat managerul unităţii, Cristian Oancea.

Potrivit acestuia, cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienţilor cu COVID-19, sunt în secţia de Boli infecţioase.

"În ultimele zile a fost, practic, o explozie de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 care au ajuns la noi, având forme moderate, dar şi severe. Nu puţini sunt cei care au nevoie de oxigen suplimentar. Am fost nevoiţi să extindem 'zona roşie' şi am introdus încă câteva saloane de la Boli infecţioase. Pacienţii care erau în acele încăperi au fost mutaţi într-o altă 'zonă albă'. Am reorganizat secţia de Pneumologie. Vrem să o păstrăm 'albă'. Nu ne putem permite să neglijăm pacienţii cu patologii acute, asta în primul rând, dar nici pe cei cu neoplasme", a anunţat Cristian Oancea, potrivit Agerpres.

Pneumologul spune că la etajul I al spitalului vor fi trataţi atât pacienţii cu diagnostic de pleurezie, cu pneumonii, altele decât cele produse de coronavirus, BPOC, dar şi cei cu neoplazii pulmonare. La etajul II vor fi trataţi pacienţii cu TBC.

"Nu vom renunţa la paturile din 'zona albă' în care trebuie să avem grijă de cei cu afecţiuni pulmonare care necesită internare", a precizat Cristian Oancea.

De asemenea, pentru viitor se are în vedere şi înfiinţarea unei secţii de pre-terapie pentru pacienţii cu COVID, care au dezvoltat forme severe şi foarte severe de boală, în funcţie de evoluţia cazurilor.

"Am mai spus-o şi o repet, acest val patru de COVID-19, care ne va lovi cu forţă, este valul nevaccinaţilor. Aproape 98% dintre cei care vin în spital şi au forme moderate sau severe de boală nu au fost imunizaţi. Cei câţiva pacienţi internaţi, vaccinaţi cu doză completă şi care au o formă medie de boală, deci nu severă, au o imunitate scăzută din cauza unor comorbidităţi, de exemplu neoplazii sau alte afecţiuni foarte grave, iar vaccinul nu îşi face în totalitate efectul. În acelaşi timp, avem foarte mulţi pacienţi cu COVID tineri, bineînţeles, nevaccinaţi", a subliniat Cristian Oancea.

În prezent, în Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" sunt internaţi 81 de pacienţi cu COVID-19.

