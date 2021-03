RAPORT | Google a blocat sau eliminat aproape 3,1 miliarde de reclame online, în 2020

Google

În 2020, Google a adăugat sau actualizat peste 40 de politici ce vizează publicitarii şi domeniile web.



Potrivit sursei citate, gigantul american a blocat sau eliminat circa 3,1 miliarde de reclame online care încălcau politicile şi a restricţionat, în plus, 6,4 miliarde de reclame.



"Acţiunile de aplicare a politicilor şi restricţionare a reclamelor sunt adaptate în funcţie de diferite criterii - geografie, legislaţie locală şi programele Google de certificare, astfel încât reclamele afişate să fie adecvate, legale şi reglementate. De exemplu, Google solicită farmaciilor online să urmeze un program de certificare, iar odată obţinută certificarea, vor fi afişate reclamele lor doar în ţările unde este legală vânzarea online a medicamentelor cu reţetă. În ultimii ani, se remarcă o creştere a reglementărilor specifice la nivelul ţărilor, iar restricţionarea reclamelor permite sprijinirea agenţiilor de publicitate să respecte cerinţele regionale, cu impact minim asupra campaniilor extinse", se notează în raport.



Ca urmare a tehnologiilor folosite şi noilor politici, a crescut semnificativ capacitatea de "curăţare" a ecosistemului publicităţii online, Google a eliminat reclame de 1,3 miliarde de pagini în 2020, de la 21 de milioane, în 2019. De asemenea, au fost oprite reclamele de la a rula pe 1,6 milioane de domenii, care au înregistrat încălcări, continue şi flagrante, ale regulilor.



În plus, Google a blocat aproape 100 de milioane de reclame legate de COVID, în 2020, inclusiv cele pentru tratamente miraculoase, măşti N95 (din cauza penuriei) şi, cel mai recent, doze false de vaccin.



"De multe ori când se întâmplă un eveniment major, precum pandemia, creşte numărul celor care vor să profite şi să înşele oamenii online. Google a observat în 2020 o creştere a reclamelor oportuniste şi intensificare a comportamentului fraudulos. Numărul conturilor de publicitate care au fost dezactivate pentru încălcarea politicilor a crescut cu 70% în 2020, la 1,7 milioane. Au fost blocate şi eliminate peste 867 milioane de reclame pentru că încercau să eludeze sistemele de detecţie, plus un număr de 101 de milioane pentru că încălcau politicile privind identitatea înşelătoare", menţionează sursa citată.



Google precizează că, în ultimii ani, a introdus politici stricte şi restricţii pentru entităţile care pot face publicitate electorală şi modul în care pot ţinti reclamele. De asemenea, au fost lansate librării cu reclame electorale, inclusiv pentru Uniunea Europeană şi ţările membre.



La nivel global, compania a continuat să extindă programul de verificare şi a analizat în plus peste 5,400 entităţi care au rulat publicitate electorală, în 2020. Astfel, în SUA, după ce a fost clar că rezultatul alegerilor prezidenţiale nu va fi imediat, Google a introdus alegerile în categoria evenimentelor sensibile şi a suspendat publicitatea electorală după ce urnele s-au închis, măsură continuată în prima perioadă din decembrie 2020.



Totodată, în această perioadă, au fost suspendate peste cinci milioane de reclame şi au fost blocate reclamele la mai mult de trei miliarde de căutări referitoare la alegeri, candidaţi şi rezultate, iar decizia a fost luată pentru a limita posibilitatea ca reclamele să amplifice confuzia postelectorală.

sursa agerpres

