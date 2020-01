Raport: Aproape 20 de ani de conflict permanent au afectat forțele speciale americane

Forțele speciale americane / FOTO: www.SEALSWCC.com

"Avem o cultură proactivă, orientată spre acţiune. Această cultură este cea care imprimă toată valoarea noastră", a generalul Richard Clarke, şeful comandamentului Forţelor speciale - SOCOM, la prezentarea raportului. SOCOM cuprinde forţele de elită ale trupelor speciale americane, între care US Navy SEALs, Divizia de Marină Recon și SEALs Team Six.



De la atentatele din 11 septembrie 2001 însă, "aproape 20 de ani de conflict permanent au dezechilibrat această cultură în favoarea utilizării forţei şi a succesului misiunii în detrimentul activităţilor de rutină, destinate să întărească leadershipul, responsabilitatea şi disciplina", a adăugat el.



Raportul, realizat deopotrivă de ofiţeri în serviciul activ şi în rezervă, precum şi de cadre civile din Ministerul Apărării american concluzionează că desfăşurările aproape constante ale forţelor speciale americane în Irak, Siria, Afganistan sau în Africa reduc la minimum perioadele de pauză care asigură coeziunea echipelor.



Generalul Clarke a cerut în vară acest raport asupra problemelor de ordin etic din cadrul forţelor speciale americane, după o serie de incidente care au provocat scandal. Cazurile au atras atenţia preşedintelui Donald Trump, care i-a grațiat pe militarii vizaţi.



Edward Gallagher, un subofiţer din cadrul Navy SEALs', unitatea de elită a Marinei americane, a fost judecat vara trecută pentru crime de război într-un dosar care a fost urmărit îndeaproape de opinia publică din SUA. El a fost exonerat în cazul morţii unui prizonier în Irak în 2017 şi achitat pentru două tentative de omor asupra unor civili irakieni.



Gallagher a fost însă declarat "vinovat" pentru că s-a fotografiat lângă corpul neînsufleţit al unui tânăr ucis, în compania altor soldaţi, şi retrogradat. Donald Trump a anulat această decizie.



Un fost membru al Beretelor Verzi, unitatea de elită a armatei terestre americane, comandantul Matt Golsteynm, a fost acuzat de uciderea cu premeditare în 2010 a unui taliban suspectat de fabricarea unor bombe. Golsteynm urma să fie judecat de un tribunal militar, dar Donald Trump l-a graţiat înainte de începerea procesului.



În lunile precedente, doi membri ai forţelor speciale din cadrul US Marine Corps au fost acuzaţi de uciderea unui militar al "Beretelor Verzi" în Mali, iar militari din SEALs au fost acuzaţi că au consumat droguri.



În general, promovarea soldaţilor din forţele speciale la grade superioare se bazează mai mult pe experienţa lor de luptă decât pe calităţile de leadership, adaugă documentul, care recomandă o abordare axată mai mult pe valorile umane şi pe disciplină în rândul ofiţerilor.

