Tunul celui mai scump avion multirol al momentului are probleme în a nimeri ținta. Așa reiese dintr-un raport al Pentagonului despre aparatul F35, citat de Bloomberg. În plus, cel mai modern avion de generația a cincea are peste 800 de probleme legate de soft. Asta, în condițiile în care programul pentru F35 este cel mai scump de pe lista Pentagonului.