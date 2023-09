800.000 de femei din întreaga lume mor în mod inutil în fiecare an, pentru că li se refuză îngrijirea optimă, spun experții în sănătate, care fac apel la o „abordare feministă” a cancerului, astfel încât să se elimine inegalitățile, relatează The Guardian .

Raport: 800.000 de femei ar fi salvate dacă lumea ar avea o „abordare feministă” a cancerului

Cancerul este unul dintre cei mai mari ucigași ai femeilor și se află în primele trei cauze ale deceselor premature în aproape fiecare țară de pe fiecare continent. Dar inegalitatea de gen și discriminarea reduc oportunitățile femeilor de a evita riscurile de cancer, împiedică depistarea rapidă și îngrijirea de calitate.

Cel mai mare raport referitor la cancer în cazul femeilor, publicat în The Lancet, a studiat fenomenul în 185 de state și a constatat că dinamica puterii inegale în societatea globală are „impacturi negative răsunătoare” asupra modului în care femeile experimentează prevenirea și tratamentul cancerului. Cercetătorii s-au concentrat mai cu seamă pe cancerul la sân și la col uterin, deși cancerul pulmonar și colorectal se numără printre primele trei cauze de deces din cauza bolii.

Inegalitățile de gen împiedică, de asemenea, avansarea profesională a femeilor ca lideri în cercetarea, practica și elaborarea politicilor în domeniul cancerului, ceea ce, la rândul său, perpetuează lipsa de prevenire și îngrijire a cancerului la femei, adaugă raportul.

Comisia a reunit o echipă multidisciplinară și diversă din întreaga lume, care a inclus experți în studii de gen, drepturile omului, drept, economie, științe sociale, epidemiologia cancerului, prevenire și tratament, precum și susținători ai pacienților, pentru a analiza modul în care femeile din întreaga lume se confruntă cu cancerul.

„Impactul unei societăți patriarhale asupra experiențelor femeilor cu cancerul a rămas în mare parte nerecunoscut”, a spus dr. Ophira Ginsburg, consilier principal pentru cercetare clinică la Centrul pentru Sănătate Globală al Institutului Național al Cancerului și co-președinte al comisiei. „La nivel global, sănătatea femeilor se concentrează adesea pe sănătatea reproductivă și maternă, aliniată cu definițiile înguste antifeministe ale valorii și rolurilor femeilor în societate, în timp ce cancerul rămâne complet subreprezentat. Comisia noastră subliniază că inegalitățile de gen au un impact semnificativ asupra experiențelor femeilor cu cancerul. Pentru a aborda acest lucru, avem nevoie ca această boală să fie văzută ca o problemă prioritară în sănătatea femeilor și cerem introducerea imediată a unei abordări feministe a cancerului”.

Un al doilea studiu publicat în Lancet Global Health sugerează că 1,5 milioane de decese premature prin cancer la femeile sub 70 de ani în 2020 ar fi putut fi prevenite prin eliminarea expunerii la factori de risc cheie sau prin detectarea și diagnosticarea precoce.

Cercetarea a analizat decesele premature cauzate de cancer în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 69 de ani și a constatat că încă 800.000 de vieți ar putea fi salvate în fiecare an dacă toate femeile ar avea acces la îngrijiri optime pentru cancer.

Aproximativ 1,3 milioane de femei de toate vârstele au murit în 2020 din cauza a patru dintre factorii majori de risc pentru cancer: tutun, alcool, obezitate și infecții. Dar povara cancerului la femei cauzată de acești patru factori de risc este „pe scară largă subrecunoscută”, se arată în raport.

Un alt studiu din 2019 a constatat că doar 19% dintre femeile care participă la screening-ul cancerului de sân în Marea Britanie erau conștiente de faptul că alcoolul este un factor de risc major pentru cancerul de sân. „Discuțiile despre cancerul la femei se concentrează adesea pe „cancerele femeilor”, cum ar fi cancerul de sân și de col uterin”, a spus dr. Isabelle Soerjomataram, co-președinte al comisiei. „Dar aproximativ 300.000 de femei sub 70 de ani mor în fiecare an de cancer pulmonar și 160.000 de cancer colorectal: două dintre primele trei cauze de deces prin cancer în rândul femeilor, la nivel global. În plus, în ultimele decenii, în multe țări cu venituri mari, decesele cauzate de cancer pulmonar la femei au fost mai mari decât decesele cauzate de cancerul de sân. Industria tutunului și a alcoolului vizează marketingul produselor lor în mod special către femei. Credem că este timpul ca guvernele să contracareze aceste acțiuni cu politici specifice genului care cresc gradul de conștientizare și reduc expunerea la acești factori de risc”.

De asemenea, este necesară o analiză mai atentă a cauzelor și factorilor de risc pentru cancer la femei, deoarece aceștia sunt mai puțin înțeleși în comparație cu factorii de risc de cancer pentru bărbați. „Din cei trei milioane de adulți diagnosticați cu cancer sub 50 de ani în 2020, doi din trei erau femei”, a spus dr. Verna Vanderpuye, co-președinte al comisiei. Ea a explicat: „Cancerul este o cauză principală de mortalitate la femei și multe mor tinere, lăsând în urmă aproximativ un milion de copii doar în 2020. Există factori importanți specifici femeilor care contribuie la această povară globală substanțială. Printr-o abordare feministă, credem că acest lucru va reduce impactul cancerului pentru toți”.

Pentru a contracara impactul negativ al inegalității de gen și a transforma modurile în care femeile interacționează cu sistemul de sănătate, comisia susține ca sexul și genul să fie incluse în toate politicile și liniile directoare legate de cancer. De asemenea, solicită strategii care vizează creșterea gradului de conștientizare a femeilor cu privire la factorii de risc și simptomele cancerului, împreună cu creșterea accesului echitabil la depistarea precoce, diagnosticarea și tratamentul cancerului.

Un articol de Arina Delcea

