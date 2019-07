Rapid şi-a prezentat noile achiziţii. Cine sunt cei 10 jucători transferaţi pentru noul sezon din Liga I

Rapidul speră la promovarea în Liga I / FOTO: FC Rapid 1923

Zece jucători au ajuns în această vară la Rapid şi toţi speră ca, la finalul sezonului, echipa să promoveze în Liga 1.

„Sunt fericit că am ajuns aici. Sper să pot pune umărul la promovorea echipei şi sunt mândru că am onoarea să port tricoul Rapidului”, a declarat Gabriel Dodoi, atacantul venit de la Pandurii.

După promovarea în Liga 2, Rapidul s-a întărit masiv, aducând jucători tineri, cel mai în vârstă fiind Djuric, 25 de ani.

“Am transferat jucători tineri, jucători care să ne ajute şi în acest moment, şi pe viitor. Eu sper ca măcar jumătate dintre ei să rămână pentru mult timp la Rapid, să aibă parte de rezultate, să aibă parte de o creştere a valorilor, atât individuale, cât şi colective”, a spus tehnicianul giuleştenilor.

Cei 10 jucători ajunşi la Rapid:

#1 Alexandru Achiriloaie (P) - venit de la Clinceni

#8 Rareș Lazăr (M) - venit de la CS Mioveni

#9 Matias Roskopf (AT) - venit de la Boca Juniors

#14 Brighton Labeau (AT) - venit de la Amiens

#15 Enrichi Finica (F) - venit de la Torino U17

#20 Sandro Djuric (M) - venit de la Austria Lustenau

#26 Facundo Mallo (F) - venit de la Dinamo

#27 Gabriel Dodoi (AT) - venit de la Pandurii

#70 George Tudoran (M) - venit de la Pandurii

#97 Alex Dulca (M) - venit de la Luceafărul

Pancu este încrezător după ce Rapidul a obţinut numai victorii în stagiul de pregătire din Turcia: “Contează foarte mult pentru moralul nostru nu atât rezultatele, cât evoluţia, modul în care am rezistat presiunii adversarului. Am ieşit bine din duelurile 1 contra 1, am ieşit bine ca şi evoluţie colectivă. Încrederea noastră este la un nivel maxim în momentul de faţă”.

Concurenţa în Liga a doua se anunţă una acerbă. Alb-vişiniii cred că cel puţin 6-7 echipe se vor bate pentru promovare.

“Sunt mai multe echipe ca niciodată. Sunt echipe care au investit, echipe cu bugete mari, cu tradiţie şi cu obiective îndrăzneţe. Asta nu poate duce decât la creşterea calităţii fotbalului din Liga 2”, a mai spus Daniel Pancu.

Rapidul îşi va prezenta lotul şi noul echipament într-un amical cu Hapoel Haifa, luni, de la ora 18:00.

