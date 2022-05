Ramzan Kadîrov vrea să atace Polonia. Pentru Liderul cecen, „Ucraina este deja o problemă închisă”

„Ucraina este deja o problemă închisă. Sunt interesat de Polonia. După Ucraina, dacă există o comandă, vom arăta ce suntem capabili să facem în 6 secunde. Polonezilor, mai bine luați-vă armele de la mercenari!”

Kadyrov said that he plans to attack Poland



