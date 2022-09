Șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România: Europa nu se va afla brusc, de pe o zi pe alta, în situaţia de a nu avea la dispoziţie volumul de gaz necesar

Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România

"Securitatea noastră energetică este ameninţată, războiul aducând în prim-plan dependenţa noastră de combustibilii fosili din Rusia şi deci vulnerabilităţile noastre. Politica energetică este o politică de securitate. Războiul lui Putin are ca rezultat o serie de provocări fundamentale pentru Uniunea noastră şi acesta este motivul pentru care trebuie să ne reducem dependenţa energetică de Rusia cât mai repede posibil. Şi putem să o facem. Cu REPowerEU putem accelera şi mai mult această tranziţie", a spus Chiriac.

Ea a adăugat că "există gaz stocat pe întregul continent, a fost deja atinsă ţinta de 80%, ţinta de umplere a rezervelor, iar Europa nu se va afla brusc, de pe o zi pe alta, în situaţia de a nu avea la dispoziţie volumul de gaz necesar în cazul întreruperii aprovizionării din oricare sursă".

În contextul războiului din Ucraina, a subliniat ea, "securitatea alimentară a milioane de oameni este ameninţată".

"Rusia foloseşte foamea şi recoltele ca arme de război şi acest lucru are repercusiuni pe întreg globul. (...) Războiul Rusiei are impact asupra vieţilor şi modului de trai a milioane de oameni din întreaga lume, care se tem că nu vor avea mijloacele necesare pentru a-şi încălzi locuinţele sau hrăni copiii. Numai în acest an, aproximativ 275 de milioane de oameni vor intra în categoria celor cu risc ridicat de insecuritate alimentară, la nivel mondial", a punctat oficialul.

Ramona Chiriac a detaliat:

"Ucraina este una dintre cele mai fertile ţări din lume, ea asigură mai mult de jumătate din cantitatea de grâu necesară pentru World Food Programme. În teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, armata Kremlinului confiscă rezervele de cereale şi echipamentele. Artileria rusă bombardează silozurile de grâne din Ucraina, în mod deliberat. Vasele de război ruseşti creează o blocadă în calea navelor ucrainene încărcate cu grâu şi floarea-soarelui. Consecinţele acestor acte ruşinoase sunt evidente pentru toată lumea. Preţurile la grâu la nivel mondial sunt într-o creştere vertiginoasă. Noi am creat coridoare de solidaritate şi depunem eforturi pentru a le menţine permanent funcţionale, astfel încât să putem transporta o parte din aceste cantităţi de cereale, pe cale rutieră sau feroviară spre restul Europei", a mai spus şefa Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, de marţi până joi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, sub genericul "Răspunsul diplomatic al României la schimbările realităţii geostrategice".

