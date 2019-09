Rămăşiţele unui soldat, găsite întâmplător în apropiere de Valea Uzului, cu detectorul de metale

Rămăşiţele unui soldat, găsite întâmplător în apropiere de Valea Uzului

Rămăşiţele umane au fost găsite de un bărbat pasionat de istorie, în apropiere de Valea Uzului, judeţul Bacău.

„Fixasem cu un prieten de-al meu şi cu un cumătru să mergem cu detectoarele şi am zis să mergem şi noi în zona Valea Uzului. Am ales să mergem pe versantul de pe partea stângă, am ales un drum şi undeva la 700-800 de metri de la maşină, un kilometru chiar am zărit o cască, după o piatră. Am luat casca, ne-am uitat după model, am zis că e românească, că e normal să fie acolo pentru că e linia frontului acolo şi am scos detectoarele. Ne-am apucat de detecţie, după care am scos paharul de băut apă, o teacă de baionetă, baioneta, au început să apară ceva oseminte. S-a găsit muniţie, s-a găsit arma şi în acelaşi săpături s-au scos şi oseminte la iveală. După modelul de cască şi muniţie am zis că e vorba de un soldat român", a declarat pentru MEDIAFAX Vasile Boboc, cel care a descoperit osemintele.

„După ce am scos muniţia şi restul am sunat la 112 şi au venit organele competente de la Poliţia Criminalistică, de la ISU, le-am predat pe bază de proces verbal, iar obiectele vor fi predate la Direcţia de Cultură Bacău. Au fost găsite mai multe elemente de muniţie, o bucată de lopată şi o cască metalică. „Casca şi arma se vedea că sunt relicve, că sunt de pe vremea războiului", a spus Vasile Boboc.

Reprezentantul IPJ Bacău, Cătălina Păduraru, a declarat că materialele identificate au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar osemintele au fost transmise pentru a fi expertizate antropologic.

Bărbatul nu este la prima descoperire. În urmă cu aproximativ două luni, în zona localităţii Cireşoaia a găsit rămăşiţele unui ofiţer german. „Dând cu detectorul am găsit binoclu, brichetă, ceasul de buzunar, proteza, resturi de oseminte", a povestit Vasile Boboc.

