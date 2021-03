Raluca Turcan: Am solicitat ministerelor să prezinte propria viziune în privinţa salarizării. Propunem un salariu de bază de 2.300 de lei

Raluca Turcan

"Am solicitat tuturor ministerelor de linie să prezinte propria viziune în privinţa salarizării în sistemul public, plecând de la nişte principii pe care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale le-a identificat ca fiind necesare. În primul rând să existe o unitate în privinţa salariului în plată care se calculează pentru toate categoriile socio-profesionale. Noi propunem ca salariul de bază la care să se raporteze majorările sau calculul salariilor să fie de 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe economie", a declarat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a menţionat şi o serie de condiţii privind sporurile, subliniind că acestea nu trebuie să depăşească 20% din nivelul salariului de bază, dar şi că unele dintre acestea trebuie să fie acordate în sumă fixă.

"Dacă sunt sporuri care sunt necesar a fi acordate, acestea să nu depăşească mai mult de 20% din nivelul salariului de bază, să fie introduse în grila de salarizare activităţi care în momentul de faţă nu sunt incluse pe grila de salarizare şi sistemul sporurilor să fie revizuit radical, în sensul în care unele sporuri să fie acordate în sumă fixă, pentru că presupun expunerea la condiţii de muncă identice sau altele să fie eliminate şi în domeniile respective să se prefere o reaşezare pe grila de salarizare a salariilor în plată. Cu alte cuvinte, dorim ca sporurile să fie generate fie de o anumită categorie de activitate desfăşurată, fie pentru motivarea salariaţilor, astfel încât ele să servească scopul ca instituţiile să fie cât mai aproape de cetăţean, să fie eficiente şi să răspundă unor indicatori de performanţă. (...) Pentru stabilirea acestor indicatori de performanţă ai instituţiilor publice intenţionăm ca prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să accesăm fonduri pentru plata consultanţei de la o instituţie financiară internaţională de prestigiu, care să ne pună la dispoziţie o analiză a modului în care trebuie să evaluăm şi să definim aceşti indicatori de performanţă", a precizat Turcan.

Ministrul Muncii a estimat că va fi necesar un an pentru finalizarea proiectului de lege: "Nu avem o presiune foarte mare a timpului, pentru că nu dorim să facem lucrurile improvizat, iar o lege care să ţintească un caracter unitar să ne trezim, de fapt, că este dominată de excepţii. Aşadar, ne-am propus cam un an de zile să putem să pregătim acest act normativ de o importanţă dominantă, covârşitoare, astfel încât, într-adevăr, în sistemul public de salarizare să putem spune că am făcut un pas serios de reformă."

