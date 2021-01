Raluca Turcan: Am emis ordinul prin care vom începe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii

Pensiile vor fi recalculate

"Am emis astăzi (joi, n.r.) ordinul de ministru prin care vom începe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România, aşa cum prevede art. 157 alin. 2 din Legea 127, publicată în Monitorul Oficial în 9 iulie 2019. Această procedură trebuia demarată din octombrie 2019, când ar fi trebuit emis ordinul de ministru conform aceluiaşi articol (90 de zile după publicarea legii)", a anunţat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Ea a subliniat că acest ordin de evaluare a dosarelor este etapa premergătoare recalculării pensiilor.

"Obiectivul nostru este să realizăm recalcularea după o lege nouă, care să facă reformă în sistemul public de pensii şi care să aducă echitate pentru milioanele de oameni, într-un format sustenabil din punct de vedere economic. Concret, evaluarea dosarelor înseamnă crearea unei baze de date constituită pe baza informaţiilor colectate din sursele în format electronic sau letric existente la nivelul caselor teritoriale de pensii şi care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP, pentru realizarea operaţiunilor de recalculare şi punere în plată a pensiilor recalculate. Am alocat acestui proces maximum 1 an şi jumătate, suficient timp pentru ca noul proiect de lege a sistemului public de pensii, la care am început deja să lucrăm, să fie definitivat", a notat ministrul.

Potrivit sursei citate, reforma care va fi făcută se va organiza în jurul a două concepte cheie: contributivitate şi echitate.

"Vom acţiona pe două direcţii principale: Recalcularea după o nouă lege care va înlocui Legea 127 şi estimăm ca în jumătate de an să avem deja un punct de vedere bine argumentat în acest sens; Identificarea unei soluţii legislative pentru a aduce şi pensiile speciale la un nivel de echilibru între contributivitate şi criteriul favorizant. Ţin să mulţumesc echipei Ministerului Muncii care lucrează într-un ritm foarte intens la acest proiect, echipei Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor teritoriale care vor avea de susţinut efortul important de evaluare şi apoi, de recalculare a celor aproape 5 milioane de pensii din sistemul public", a mai scris Raluca Turcan.

