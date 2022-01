Rafila: Vaccinarea nu va fi obligatorie în România. Nu cred că este potrivită obligativitatea, trebuie să lucrăm mai mult pe informare

Alexandru Rafila / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Înţeleg preocuparea legată de stimularea vaccinării care este legitimă, pentru că eu în continuare sunt un om de sănătate publică şi ştiu destul de multe lucruri legate de vaccinare. Vaccinarea este extrem de importantă în momentul de faţă din alte motive decât a fost la începutul anului 2021. La începutul anului 2021 vaccinarea, în urma studiilor clinice, era recomandată pentru a opri transmiterea. În momentul de faţă, vaccinarea este recomandată pentru a evita cazurile grave şi pentru a evita decesele", a afirmat duminică Rafila, la Antena 3, citat de Agerpres.



El a adăugat că recomandă vaccinarea mai ales categoriilor de risc, cu patologii cronice.



"Aşa cum nu este documentat faptul, de exemplu, că arbidolul ar avea vreun efect, nu există niciun articol, unul în lume care să arate să arbidolul ar putea să aibă efect favorabil asupra infecţiei cu noul coronavirus, tot aşa există dovezi zi de zi pe care le am de la mine de la spital, de la celelalte spitale din România, care îmi arată că 9 din 10 persoane care sunt la terapie intensivă sau care decedează sunt nevaccinate. Atunci e clar că dacă 9 din 10 sunt grav sau mor e clar că vaccinul are un efect. Ăsta e lucru demonstrabil. Sunt şi foarte multe articole ştiinţifice în acest sens. Şi în mod evident, în această conjunctură eu recomand vaccinarea foarte serios, mai ales persoanelor care sunt din categoriile la risc. Adică ce categorii? Cele care ar putea să facă din cauza vârstei, din cauza altor boli pe care le au", a mai spus Rafila.



Totodată, ministrul Sănătăţii a susţinut, răspunzând unei întrebări, că vaccinarea nu va fi obligatorie în România, din punctul său de vedere.



"Din punctul meu de vedere, nu va fi obligatorie. Eu nu cred că va fi un punct de vedere superior care să facă obligatorie vaccinarea în România, mai ales că oprirea transmiterii virusului în acest moment cu aceste vaccinuri, care sunt în momentul de faţă, este dificilă, dar această opţiune legată de vaccinare pentru a preveni sufocarea sistemului de sănătate şi pentru a preveni foarte multe decese (...) Vaccinarea eu o recomand cu tărie, însă apropo de obligativitate, obligativitatea nu cred că este potrivită, cel puţin în ţara noastră. Şi cred că trebuie să lucrăm mai mult pentru informare şi o să vedeţi deja în săptămâna care vine pachete de informaţii legate de vaccinare, care vor răspunde întrebărilor pe care oamenii le au", a adăugat Rafila.



El a mai spus că a scăzut protecţia vaccinului şi ar fi foarte dificil de vaccinat oamenii anual cu trei-patru doze.



"Pe de altă parte, nu exclud această variantă în care vaccinarea anuală să fie recomandată, cu o doză de vaccin pe an, cu o condiţie, să existe un vaccin care este eficient pentru tulpina prevalentă, care circulă în momentul respectiv, iar acest vaccin să fie administrat cu precădere persoanelor din categoriile la risc", a menţionat Rafila.



Ministrul Sănătăţii s-a referit şi la purtarea măştilor, menţionând că masca simplă medicală FFP1 asigură un grad de filtrare de circa 80% a virusului, iar cea FFP2 de până la 95%.



"Masca simplă medicală, să-i spunem FFP1, asigură un grad de filtrare de circa 80%, cea FFP2 merge spre peste 90%, spre 95%, dar mai există o formă, că unii spuneau de ce nu aţi spus şi FFP3, filtrează până la 99%, dar sistemul este greu de purtat, este o mască profesională. Eu nu am văzut pe nimeni pe stradă să poarte aşa ceva pentru că respiri destul de greu şi poţi să o ţii puţin timp", a menţionat Alexandru Rafila.



El a explicat că pe măsură ce transmisibilitatea virusului creşte, este bine ca bariera mecanică să fie cât mai etanşă. "Iar o mască textilă este foarte variabilă, în primul rând calitatea şi gradul de filtrare. (...) În plus mai este un element, dacă la tulpina Alfa aveam o transmisibilitate bazală de 3, aici ne apropiem de 15. Iar la Delta era de 7-8. Cârpa a protejat atunci într-o mică măsură", a mai explicat Alexandru Rafila.



Ministrul Sănătăţii a mai remarcat că multă lume poată masca incorect, "cu nasul afară", iar, practic, eficacitatea filtrării într-o astfel de situaţie, şi respectiv protecţia pentru acea persoană cu care intră în contact este nulă.

ŞTIRILE ZILEI