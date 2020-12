Rafila, reprezentantul României la OMS, despre un posibil dezastru COVID în decembrie: Să dea Dumnezeu să greșesc eu

Prof.Dr. Alexandru Rafila

Rafila a declarat, joi seara, la Antena 3, că în ultima săptămână numărul de teste pentru diagnosticarea COVID-19 s-a redus cu 60%.

„Observ că de o săptămână numărul de teste efectuate s-a redus cu 60%. Am avut 4 zile cu reducere de 60% a numărului de teste. Implicit s-a redus și numărul de cazuri, că și normal dacă testezi mai puțin ai și mai puține cazuri. Asistăm, pe de altă parte, la o blocare a activității în secțiile de Terapie Intensivă și la un număr foarte mare de decese. Ori lucrurile acestea se vor răzbuna. (...) Am număr mic de cazuri, spitale blocate, secții de terapie intensivă blocate și număr mare de decese. Adică este undeva o chestiune ireală. (...) Nu așa se rezolvă problema. Chiar și declarațiile acestea că 100% nu introducem lockdown. Un răspuns echilibrat, potrivit pentru astfel de situație este următorul: <în funcție de evoluția epidemiologică luăm măsuri nemedicale mai stringente sau mai puțin stringente ca să ținem lucrurile sub control>”, a spus Rafila.

Profesorul Rafila, candidat PSD, spune la jumătatea lunii decembrie vor fi mult mai multe decese și cazuri de COVID-19 în spitale.

„Având în vedere ce s-a întâmplat în ultima perioadă, eu mă aștept - și să dea Dumnezeu să greșesc eu - ca la jumătatea lunii decembrie să avem foarte multe cazuri în spitale și foarte multe decese. (...) O să fie nevoie de anumite măsuri care să fie în mod clar în responsabilitatea acelor care au decis această inacțiune, că despre asta discutăm, despre inacțiune”, a mai spus Rafila.

Reprezentantul României spune că situația o să fie extrem de serioasă și ar fi trebuit să existe o strategie decisă cu mult timp înainte.

„Nu știu dacă o să fie un dezastru, dar situația o să fie serioasă (...) Ea (situația – n.r.) trebuia gestionată din timp. Tot discursul meu și de când sunt la PSD și dinainte de a fi la PSD a fost legat de implementarea unor măsuri din timp. Ori vara nu am făcut nimic cu DSP-urile, nimic în ceea ce privește extinderea numărului de spitale care să poată să trateze pacienți COVID, circuite separate, aripi separate în spitale, furnizare de oxigen în acele spitale, pentru că e o problemă la nivel local privind spitalizarea oamenilor care au nevoie de oxigen. Toate aceste lucruri trebuiau făcute, împreună cu organizarea școlilor și a piețelor, dacă vreți”, a mai spus prof. Alexandru Rafila.

sursa mediafax

