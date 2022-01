Alexandru Rafila, despre recordul de îmbolnăviri de COVID-19: Nu sunt cifre neaşteptate, noi am estimat o astfel de evoluţie

Astăzi am avut cel mai mare număr de cazuri înregistrate. Ne aşteptam ca astăzi să fie acest număr, pentru că ne aflăm după o perioadă în care testarea a fost puţin mai redusă. Astăzi s-au efectuat, pentru prima dată în România, peste 100.000 de teste, aproape 110.000 de teste, drept care am avut circa 34.500 cazuri de îmbolnăviri. Aceste număr este preocupant, dar, pe de altă parte, nu putea fi exclus din scenariile pe care Ministerul Sănătăţii şi INSP vi le-au prezentat încă de acum două săptămâni. Este un număr de cazuri care este similar cu ceea ce se întâmplă în multe alte ţări. (...) Nu sunt cifre neaşteptate. Noi am estimat o astfel de evoluţie generată de tulpina Omicron. Nu este generată de altceva decât de o tulpină cu o transmisibilitate mult mai mare decât tulpinile precedente, a spus Rafila într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că sunt numeroase cazuri de infectări şi la persoanele imunizate.

"Sunt numeroase cazuri care se înregistrează şi la persoanele vaccinate, dar asta nu înseamnă că vaccinarea nu trebuie să meargă înainte ca să poată să protejeze persoanele vulnerabile mai ales de evoluţie complicată, mai ales de deces. Este un lucru care ne preocupă în mare măsură", a arătat ministrul Alexandru Rafila.

