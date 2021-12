Rafila: Rămâne de văzut dacă în perioada următoare va exista o decizie politică pentru adoptarea certificatului COVID. Ar putea fi evitate: un lockdown, închiderea școlilor, creșterea numărului de decese

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a amintit, miercuri, că România a avut cea mai mare mortalitate înregistrată în UE, o fatalitate de 3%, ceea ce reprezintă un procent extrem de mare.

Ne dorim ca acest lucru să nu se mai întâmple și facem tot ceea ce este posibil din punct de vedere organizatoric încât să fim pregătiți. Sigur nu putem să facem mai mult în acest moment, nu avem la îndemână decât măsurile așa numite de sănătate publică - distanțarea, purtarea măștii- pe care le recomandăm populației, insistăm foarte mult în ceea ce privește vaccinarea, trebuie să găsim o soluție să revitalizăm această campanie, inclusiv prin implicarea directă a profesioniștilor din sănătate, în furnizarea de informații către populația generală (...) Am adoptat actul normativ ce prevede extinderea testării în cabinetele medicilor de familie. Este o promisiune care exista în programul de guvernare. Din păcate, o măsură care să încetinească transmiterea, utilizarea acelui certificatul COVID, noi am pregătit această măsură dar nu a fost adoptată. Este măsură pe care am fi vrut să o luăm, chiar dacă temporar, încât să putem să gestionăm mai bine acest val cinci. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare va exista o decizie politică care să poată să ducă la adoptarea unui asemenea document, a declarat Alexandru Rafila.

Ministru Sănătății a declarat că prin adoptarea certificatului COVID, ar putea fi evitate trei lucruri majore - un lockdown, închiderea școlilor, creșterea numărului de decese, si trebuie să avem toate instrumentele pentru ca acest lucru să poată fi evitat în țara noastră.

Măsuri pentru pregătirea valului 5 anunțate de ministrul Sănătății

structură de coordonare a asistenței medicale la Ministerul Sănătății, ca să poată lua deciziile în timp real

punem la dispoziție lista centrelor de testare și evaluare, va fi publicată pe siteul ministerului

extinderea capacității de testare și a asistenței ambulatorii

ghidul de recomandări pentru monitorizare și tratament în ambulatoriu, inclusiv modul în care se prescriu antiviralele

parteneriat cu organizațiile profesionale

instruirea personalului pentru asigurarea siguranței pacienților

paturi alocate de circa 20% pentru pacienții COVID-19, 25.000 de paturi, cu o creștere de până la 30% în cazul în care capacitatea este depășită

am crescut bugetul pentru secțiile ATI cu 60%

introducem antiviralele inovative de la mijlocul lunii ianuarie

comunicarea și parteneriatele - încercăm să comunicăm vizual cu populația astfel încât să fie accesibile informațiile pentru toți

revitalizarea campaniei de vaccinare - trebuie să creștem ponderea informării. Trebuie să nu fie politizată

Adriana Pistol (INSP) despre valul 5: Capacitatea de răspuns a sistemului sanitar va fi suprasolicitată

Medicul epidemiolog Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului de Sănătate Publică Capacitatea de răspuns a avertizat că sistemul sanitar în valul 5 al pandemiei va fi suprasolicitat. Cel mai "negru" scenariu pentru valul 5 este de 25.000 de internări, dintre care 1.500 la ATI.

INSP a elaborat 3 posibile scenarii pentru valul 5 - unul optimist, unul mediu și unul pesimist:

Scenariul 1 - rată de creştere a numărului de cazuri de 10% zilnic care pleacă de la o transmibilitate mai mare a Omicton faţă de Delta, dar cu o rată mai mică de spitalizare, de 5%.

Scenariul 2 - rata de creştere a numărului de cazuri de 6% zilnic cu necesar de spitalizare de 20% dintre cazuri, iar 10% în ATI.

Scenariul 3 - rata de creștere a numărului de cazuri de 10% zilnic, cu necesar de spitalizare de peste 20% dintre cazuri, iar 10-12,5% la ATI.

ŞTIRILE ZILEI