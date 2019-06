Rafael Nadal scrie istorie la Roland Garos, după ce și-a adjudecat al 12-lea trofeu pe zgura pariziană. Australianca Ashley Barty a câștigat primul Grand Slam al carierei

Rafael Nadal, campion de 12 ori la Roland Garros

Într-o reeditare a finalei de anul trecut, ibericul s-a impus după trei ore şi patru minute de joc. Rafael Nadal a intrat astfel în posesia celui de-al 12-lea titlu la Roland Garros, al treilea consecutiv. Este jucătorul cu cele mai multe trofee cucerite pe zgura pariziană.

Ibericul are acum în total 18 trofee de Mare Şlem câştigate, în timp ce elveţianul Roger Federer are 20, iar liderul mondial, jucătorul sârb Novak Djokovic are 15, el adjudecându-le pe ultimele trei consecutiv - Wimbledon și US Open 2018, Australian Open 2019.

Spaniolul a câştigat toate finalele jucate în turneul din capitala Franţei şi are acum 9-4 în meciurile directe cu Thiem.

Pe parcursul finalei de duminică, Nadal a reuşit trei aşi, în timp ce austriacul a avut 7, însă a comis un număr mare de greşeli neforţate: 38.

"Ești un model, muncești mult, întotdeauna ești cu un zâmbet pe față, ești o persoană bună și asta e cel mai important. Ești o inspirație pentru mine și pentru copii de pe întreg globul. Știu cât de greu e să pierzi o finală, dar ăsta este sportul. Dacă ar trebui să pierd cu cineva, aș vrea să fie cu tine, ai o echipă minunată, o familie minunată alături de tine. Ține-o tot așa și vei câștiga titlul cu siguranță", i-a spus campionul spaniol mai tânărului său adversar, pe care l-a învins în a doua finală consecutivă la Paris.

Ashley Barty, noua campioană de la Roland Garros

Finala feminină a fost adjudecată, sâmbătă, de australianca Ashleigh Barty, care a învins-o pe cehoaica de 19 ani Marketa Vondrousova. Simona Halep, campioana de anul trecut, nu și-a putut apăra titlul, după ce a fost învinsă în sferturi de adolescenta americană de 17 ani Amanda Anisimova.

Ashleigh Barty, 23 de ani și locul 8 WTA a dispus în două seturi, 6-1, 6-3, de cehoaica Marketa Vondrousova (19 ani, 38 WTA).

Barty a dominat fără drept de apel meciul, pe care şi l-a adjudecat într-o oră şi 12 minute, deși Vondrousova ajunsese în finală fără să piardă set.

Australianca a câştigat primul său trofeu de Mare Şlem, după ce obţinuse cea mai bună performanţă la Australian Open 2019, unde a ajuns în sferturi.

Pentru ambele jucătoare, disputarea finalei de pe zgura pariziană a fost o premieră.

În finală, Barty a reuşit trei aşi și a avut 26 de greşeli neforţate, faţă de 22 ale adversarei sale.

După acest rezultat, Ashleigh Barty urcă pe locul 2 mondial, în timp ce Simona Halep, care a avut de apărat cele mai multe puncte în sezonul de zgură, cade pe locul 8.

ŞTIRILE ZILEI