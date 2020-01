Rafael Nadal părăsește Australian Open, după ce Dominic Thiem l-a învins pentru prima dată într-un turneu de Grand Slam și s-a calificat în semifinale

Rafael Nadal și Dominic Thiem / FOTO: ATP Tour/Facebook

În primele două seturi cei doi jucători au reușit câte două break-uri și s-a ajuns de fiecare dată la tie-break, câștigate de austriac la 3, respectiv la 4. Primele două seturi au fost foarte echilibrate, având loc patru break-uri, două pentru fiecare jucător. Thiem a avut un serviciu mai bun, iar Nadal a greșit mai mult la retur.

În setul trei, liderul mondial a reușit un break făcut în ultimul game, la scorul de 5-4.

În setul patru s-a ajuns din nou la tie-break, iar austriacul a produs surpriza și l-a câștigat și pe acesta.

THIEM's Time To!



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Thiem a reuşit astfel să-l învingă pentru prima oară pe Rafa Nadal la un turneu de Grand Slam şi a devenit doar al doilea austriac calificat în semifinale la Australian Open, după Thomas Muster în 1989 şi 1997.

În acest meci, austriacul a reușit 14 aşi, iar Nadal 11, Thiem a avut mai multe mingi direct câştigătoare (65-49), dar şi mai multe erori neforţate (49-33). Diferenţa de puncte a fost de 148-143 în favoarea autriacului.

În semifinală, Dominic Thiem va juca împotriva germanului Alexander Zverev ( 7 ATP), care l-a învins, tot miercuri, pe Stan Wawrinka (Elveția; 15 ATP). În cealaltă semifinală se vor înfrunta Roger Federer (Elveția; 3 ATP) și Novak Djokovic (Serbia; 2 ATP).

