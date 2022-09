Rafael Grossi: AIEA rămâne la centrala nucleară Zaporojie. Am făcut o primă evaluare. Am văzut munca dedicată a personalului şi a conducerii

Inspecţia centralei Zaporojie de către AIEA, al cărei şef Rafael Grossi a fost prezent, a fost aşteptată cu nerăbdare, după săptămâni de bombardamente care au stârnit temeri privind o catastrofă nucleară.

Rusia, ale cărei forţe au ocupat centrala din martie, şi Ucraina se acuză reciproc pentru aceste atacuri.

"Am realizat ceva foarte important astăzi. Şi cel mai important lucru este că AIEA rămâne aici. Să ştie lumea că AIEA rămâne la Zaporojie", a spus Grossi după inspecţie, potrivit unui video publicat de agenţia de presă rusă Ria-Novosti, preluată de AFP.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I