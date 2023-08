Raed Arafat: Modul în care au intervenit pompierii după prima explozie a fost corect

Raed Arafat

"Comandantul acţiunii, din momentul în care am ajuns eu, am fost eu, dar acolo existau inspectori şefi de pompieri pe Bucureşti - Ilfov. A mai venit şi inspectorul şef pe Dâmboviţa şi pe partea de incendii expertiza este la dânşii. Organizarea dispozitivului de incendii o fac pompierii. (...) Pompierii au făcut intervenţia lor, conform procedurilor. Dacă sunt probleme, le vor analiza. Dacă au fost probleme punctuale, le vor identifica. Dar modul în care s-a intervenit după o primă explozie a fost un mod corect: să protejeze ce este în jur, să evacueze populaţia şi să intervină pentru limitarea pagubelor. La niciun moment nu au pus în cap ca să stingă integral incendiul, pentru că gazul trebuia să fie consumat. Dar trebuia să prevină zona din jur şi să prevină răspândirea la case, să prevină alte situaţii. Explozia era prevenită prin răcirea cisternelor. Acest lucru îl fac pompierii de fiecare dată când au implicate cisterne. Din păcate, de data asta, cisterna a explodat", a arătat Arafat, într-o declaraţie acordată presei.



El a menţionat că trei roboţi erau în funcţiune în momentul în care a avut loc explozia, iar pompierii care se aflau lângă cisternă fuseseră retraşi.



"De unde vreţi pompierii să se lupte cu incendiul? Ca să ştiu. (...) Da, roboţii au fost folosiţi. Pompierii care erau lângă cisternă au fost retraşi după ce au intrat roboţii. Şi deflagraţia a avut loc după ce trei roboţi erau în funcţiune. (...) Zona a fost evacuată, au venit pompierii şi au apărut mai multe persoane, inclusiv jurnalişti. Şi îmi aduc aminte foarte bine de modul în care au insistat să se apropie şi chiar am insistat personal, împreună cu jandarmii, să se îndepărteze. Deci, la niciun moment nu s-a pus problema ca noi să permitem ca alte persoane decât cele autorizate să se apropie de locul incendiului. Pompierii care au fost la intervenţie nu stăteau numai să răcească cisterna. Au avut case care erau sub risc de răspândire a incendiului şi a trebuit să protejeze şi casele respective", a precizat secretarul de stat.



El a subliniat că intervenţiile pompierilor presupun un anumit grad de risc şi că se iau măsuri pentru diminuarea acestor pericole prin folosirea roboţilor şi retragerea persoanelor aflate în proximitatea cisternelor.



"Din păcate, există intervenţii cu risc. Dacă doriţi intervenţii cu risc zero la pompieri, înseamnă că nu înţelegem despre ce vorbim. Vorbim de foc, de explozii şi de probleme. Nu ai cum să spui că 'am zero risc la pompieri'. Da, se minimalizează riscul la maxim şi una din metodele de minimalizare este introducerea roboţilor şi retragerea unei părţi din pompieri care erau foarte aproape de cisternă", a declarat Raed Arafat.



Potrivit acestuia, fiecare intervenţie a pompierilor este analizată ulterior, pentru a descoperi eventuale erori. Potrivit acestuia, jandarmii au cerut presei să nu se apropie de locul exploziei şi a subliniat că, în cazul în care reprezentanţii presei nu ar fi fost îndepărtaţi, aceştia riscau să se numere printre victime.



"Ne-am obişnuit cu acest lucru, că la fiecare chestie întrebaţi dacă va fi anchetat comandantul pompierilor, doctorul Arafat... Este o anchetă pe care o face Parchetul pe partea de impact al incediului respectiv şi al exploziei. Şi dacă Parchetul vrea să audieze pe oricine, are dreptul să cheme pe oricine doreşte. Ce se va face la IGSU este analiza internă pe intervenţie, pentru îmbunătăţirea intervenţiilor de viitor, aşa cum face IGSU la fiecare intervenţie. După fiecare incendiu, acest incendiu se analizează: dacă au fost probleme, dacă a fost ceva. Să vă aduceţi aminte bine, întrebaţi colegii care au fost la faţa locului: ce discuţii au fost şi cu mine, şi cu jandarmii, ca să se îndepărteze. Că puteam să avem şi nişte jurnalişti printre victime, din păcate", a mai precizat Arafat.

