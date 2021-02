Raed Arafat, invitat la #TemaZilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Dacă campania de vaccinare merge foarte bine și sper să continue - avem o campanie care, comparativ cu alte țări, are succes și are un număr suficient de oameni vaccinați - dacă totul merge bine, este posibil ca pe la toamnă- iarnă să ne vedem că avem un număr suficient de vaccinați ca să întrerupem răspândirea. Dar avem și necunoscute: ce tulpini noi mai apar... Până acum, totul este ok, sub control. Poate că va trebui să fie făcute anumite modificări la vaccin, poate mai trebuie făcute rapeluri. Acum oamenii de știință și de cercetare lucrează. Eu cred, către sfârșitul anului am putea să ajungem la o situație mult mai bună decât a fost până acum, cu condiția celor două traiectorii: vaccinarea să continue și măsurile de protecție să continue până la momentul la care considerăm că suntem în siguranță să începem să relaxăm din aceste măsuri", a declarat Raed Arafat, întrebat când ne-am putea întoarce la o viață cât de cât normală.

Raed Arafat a vorbit la Tema Zilei de la Telejurnal despre pandemia de COVID-19, la un an de la primul caz de infectare cu SARS-COV 2 înregistrat oficial în România, la 26 februarie 2020.

ŞTIRILE ZILEI