"Nu am știut de acest film, nu am ascuns filmul și nu am dat dispoziție să fie ascuns filmul" susține Raed Arafat într-un mesaj video postat pe pagina sa de socializare. Punctul de vedere susținut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență vine ca reacție la filmul realizat de pompieri la Colectiv acum 4 ani, dar ținut la sertar.