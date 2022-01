Raed Arafat: Dacă centrala nucleară nu face mecanisme de protecție suplimentare, s-ar putea să se trezească cu o tură bolnavă. Recomandarea privind protecția poate fi extinsă la companiile private

"Noi nu am reușit până acuma să avem certificatul verde care obligă angajații să fie testați, sau vaccinați, sau trecuți prin boală. Dar, având în vedere varianta nouă și modul în care se răspândește și impactul ei major, nu neapărat doar pe sectorul sanitar, mai mult chiar pe sectorul economic și pe instituții, pentru că foarte multă lume se infectează, chiar dacă nu ajunge la spital, merge și stă acasă izolată o perioadă de timp pentru că e infectată și afectează activitatea instituțiilor. Și aici recomandarea, care este art. 4 din Hotărârea CNSU, este către instituțiile care reprezintă infrastructura critică, instituțiile esențiale, ca la nivelul acestor instituții și asta putem să o extindem și la companiile private care sunt interesate ca activitatea lor să continue corect în următoarea perioadă, ca să introducă anumite reguli suplimentare in interiorul instituțiilor", a explicat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, medicul Raed Arafat.

"Aceste reguli suplimentare, pe lângă lucrul în schimburi, în ture, decalare de program, pot include să plătească testele pentru oamenii care lucrează acolo măcar o dată pe săptămână, șui să introducă un nivel mai înalt de mască de protecție, adică FFP2 în interior, mai ales în birourile comune. Asta este recomandare, pentru că, la acest moment, neavând certificatul, cum vrem să-l numim - COVID, verde etc. - nu poate să fie obligativitate pentru angajați, pentru că dacă angajatul refuză, n-ai cum să-i spui să nu mai vină la lucru", a adăugat Arafat.

Exemplul concret dat de șeful DSU este cel al centralei nucleare Cernavodă, parte din infrastructura critică a țării.

"Experții și expertiza care sunt în centrala nucleară este unică și sunt puțini. Nu ai zeci de ingineri, ai câțiva ingineri care știu toate aspectele, care lucrează pe ture. Dacă centrala nucleară nu-și face anumite mecanisme de protecție suplimentare, s-ar putea să se trezească că o tură întreagă e bolnavă și este izolată acasă. Și sunt ca asta multe instituții", a atras atenția Raed Arafat.

"Toate companiile se supără dacă le spui că e lockdown, că vor să-și facă treaba și înțelegem perfect. Dacă vor să continue treaba, dacă eu sunt o companie care depind de angajații mei care se află la fața locului, nu pot lucra de acasă, nu pot lucra decalat, stau 10 în birou și vreau economia să meargă și activitatea mea să meargă, interesul meu este să limitez răspândirea acestei variante în interiorul companiei și printre angajați. Altfel, dacă doi angajați ajung acolo și sunt infectați, în două zile sau într-o zi au infectat nu știu câți pe lângă ei. Și după asta mă trezesc că activitatea mea nu mai poate să meargă. Recomandarea este una de bun simț, adică vrei activitatea ta economică să continue? Nu numai respecți regulile de bază care s-au pus, dar suplimentezi, discuți cu angajații tăi, pui niște reguli în plus, ca să te protejezi. Asta este recomandarea noastră. Dacă prin lege n-a ieșit certificatul, recomandarea noastră către aceste instituții ca să păstreze - noi avem un termen, continuity of business sau continuity of governance - ca să păstrezi această continuitate a activității va trebui să ia niște măsuri în plus, poate, să se protejeze. Pentru că varianta Omicron e o variantă care se transmite extrem de ușor, extrem de rapid și foarte ușor te trezești cu un număr mai mare de oameni care deja sunt infectați pozitiv", a subliniat Raed Arafat.

Potrivit lui, este vorba despre o recomandare ce poate constitui o bază pentru ca instituțiile să poată lua deciziile pentru a se proteja.

Hotărârea prin care se prelungește starea de alertă și se introduc noile măsuri va fi adoptată cel mai probabil vineri. În instituțiile ce asigură infrastructura critică a țării, cum este de exemplu centrala de la Cernavodă, angajații ar putea fi testați săptămânal.

ŞTIRILE ZILEI